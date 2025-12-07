Λογαριασμός
Ευαγγέλου και Κουμπαράκης αφήνουν ατιμώρητο το… ξύλο στην AEL FC Arena

Ο Κάρολ Σβιντέρσκι έχει δεχτεί πολλά σκληρά φάουλ, με τον διαιτητή Ευαγγέλου, και τον Κουμπαράκη στο VAR, να μην… πτοούνται πάντως

ΑΕΛ

Το παιχνίδι στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Παναθηναϊκό έχει ξεπεράσει, προ πολλού, τα όρια του δυνατού ανταγωνισμού, με τη διαιτησία να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Ο διαιτητής Ευαγγέλου φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο της αναμέτρησης, ενώ και ο Κουμπαράκης στο VAR δεν βοήθησε ώστε να διορθωθούν οι αποφάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να την «πληρώσει» ο Κάρολ Σβιντέρσκι, ο οποίος δέχθηκε τρία χτυπήματα, με τους παίκτες της ΑΕΛ να τιμωρούνται συνολικά με μία μόλις κίτρινη κάρτα.

Ιδιαίτερα το εκτός φάσης χτύπημα του Τσάκλα θα έπρεπε να επιφέρει αποβολή, κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Παράλληλα, η αγκωνιά του Ηλιάδη έμεινε ατιμώρητη, όπως και η ενέργεια του Χατζηστραβού, με τον Αθηναίο ρέφερι να μην καταλογίζει τίποτα.

 
