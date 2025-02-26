Η δήλωση του Σαλάχ που αφήνει ερωτηματικά: «Να θυμούνται οι οπαδοί ότι όσο ήμουν εδώ έδωσα τα πάντα»

Η Λίβερπουλ πηγαίνει… τρένο τη φετινή σεζόν και δείχνει να είναι πραγματικά ασταμάτητη, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να πραγματοποιεί ίσως και την κορυφαία του σεζόν με την κόκκινη φανέλα.

Ο Αιγύπτιος σε 38 συμμετοχές έχει πετύχει συνολικά 30 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και 21 ασίστ. Τα νούμερα του 32χρονου είναι πραγματικά εξωφρενικά.

Βέβαια, στο τέλος της σεζόν το συμβόλαιο του με τους «κόκκινους» ολοκληρώνεται και ακόμη οι δύο πλευρές δεν έχουν έρθει σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «TNT Sports» ο Σαλάχ μεταξύ άλλων τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια καταθέτει την ψυχή του στους αγωνιστικούς χώρους, δίνοντας τα πάντα για την ομάδα και τους φιλάθλους της, κάτι που για πολλούς φάνηκε ως ένα τελευταίο αντίο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μοχάμεντ Σαλάχ:

«Τα έδωσα όλα στην πόλη. Ήμουν εδώ, δεν ήμουν τεμπέλης, απλώς απόλαυσα το ποδόσφαιρο μου και τα έδωσα όλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της πόλης - σου δίνουν αγάπη και έχεις σχέση μαζί τους γιατί δίνεις τα πάντα. Θέλω απλώς να θυμούνται ότι ήμουν εδώ για οκτώ χρόνια και τα έδωσα όλα».



Πηγή: skai.gr

