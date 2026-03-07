Η κρίση στη Μονακό λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα καθοδηγήσει την ομάδα στο παιχνίδι με τη Σολέ για τη Betclic Elite. Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα αλλά και την «L' Equipe», ο Έλληνας τεχνικός έκανε πίσω για το συγκεκριμένο ματς, μόλις δύο ημέρες μετά το εκρηκτικό φινάλε της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague, όπου η Μονακό ηττήθηκε με 70-88. Η απουσία του από τις καθιερωμένες δηλώσεις και τη συνέντευξη Τύπου προκάλεσε έντονη συζήτηση.

Η απόφασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Ο Σπανούλης, όπως και αρκετοί παίκτες, έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στις πληρωμές, με την Πριγκιπική κυβέρνηση να εγκρίνει πρόσφατα οικονομική ενίσχυση 2,5 εκατ. ευρώ για να καλύψει άμεσες ανάγκες. Ο Έλληνας προπονητής διανύει τη δεύτερη χρονιά του συμβολαίου του, με τον τρίτο χρόνο να αποτελεί οψιόν.

Το κλίμα στο ρόστερ παραμένει τεταμένο. Μετά την αποχώρηση του Γιοάν Μακουντού και τη λύση της συνεργασίας με τον Νταβίντ Μισινό, η ομάδα έχει περιοριστεί αριθμητικά, ενώ το επεισόδιο ανάμεσα στον Μάικ Τζέιμς και τον Ελι Οκόμπο στο τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε επιδείνωσε την κατάσταση. Ο Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη, όμως το περιστατικό άφησε έντονο αποτύπωμα.

Παράλληλα, η πολυαναμενόμενη ακρόαση στο Πρωτοδικείο του Μονακό δεν έφερε άμεση λύση. Ορίστηκε οικονομικός διαχειριστής για πλήρη έλεγχο των οικονομικών, με νέα συνεδρίαση να έχει προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

Η Μονακό οδεύει στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Σολέ χωρίς τον προπονητή της και με ένα σύνολο που βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή, την ώρα που στη Γαλλία δεν λείπουν τα σενάρια ακόμη και για πιθανή παραίτηση του Σπανούλη.

