Θριάμβευσε κόντρα στην Παολίνι και κατέκτησε το Wimbledon η Κρεϊτσίκοβα

Θριαμβεύτρια του φετινού Wimbledon η Κρεϊτσίκοβα!

Η 32χρονη Τσέχα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-4) της Ιταλίδας, Τζασμίν Παολίνι, στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Λονδίνο, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη κατάκτηση τίτλου της σε Grand Slam (στο Roland Garros του 2021 ο πρώτος της)!

Breathtaking. Brilliant. Barbora.



Barbora Krejcikova is the 2024 Ladies’ Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/Xz0jjezO89 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024

Η Κρεϊτσίκοβα ξεκίνησε εντυπωσιακά τον μεγάλο τελικό, κάνοντας το πρώτο της break με το «καλησπέρα» και ένα ακόμα για το προβάδισμά της με 4-1, φτάνοντας τελικά με άνεση στο τελικό 6-2 και στο 1-0 στα σετ.

Στη συνέχεια η Παολίνι αντέδρασε, βρήκε ρυθμό και προηγήθηκε με 3-0, και 5-2, πριν ισοφαρίσει φτάνοντας με break στο 6-2, με τη νικήτρια να κρίνεται στο τρίτο και τελευταίο σετ.

Εκεί, η Παολίνι ξεκίνησε με love game και η Κρεϊτσίκοβα ισοφάρισε απαντώντας «με το ίδιο νόμισμα» και οι δύο φιναλίστ πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και το 3-3, όταν η Τσέχα έκανε το break, το οποίο ουσιαστικά της έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν, για να φτάσει στο 6-4 και να κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο!

