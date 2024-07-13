Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θριάμβευσε κόντρα στην Παολίνι και κατέκτησε το Wimbledon η Κρεϊτσίκοβα

Στην κορυφή του Wimbledon η Τσέχα, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-4) της Ιταλίδας, Τζασμίν Παολίνι, και να πανηγύρισε την κατάκτηση του 2ου Grand Slam τίτλου της

Κρεϊτσίκοβα Wimbledon

Θριαμβεύτρια του φετινού Wimbledon η Κρεϊτσίκοβα!

Η 32χρονη Τσέχα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβλήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 6-4) της Ιταλίδας, Τζασμίν Παολίνι, στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Λονδίνο, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη κατάκτηση τίτλου της σε Grand Slam (στο Roland Garros του 2021 ο πρώτος της)!

Η Κρεϊτσίκοβα ξεκίνησε εντυπωσιακά τον μεγάλο τελικό, κάνοντας το πρώτο της break με το «καλησπέρα» και ένα ακόμα για το προβάδισμά της με 4-1, φτάνοντας τελικά με άνεση στο τελικό 6-2 και στο 1-0 στα σετ.

Στη συνέχεια η Παολίνι αντέδρασε, βρήκε ρυθμό και προηγήθηκε με 3-0, και 5-2, πριν ισοφαρίσει φτάνοντας με break στο 6-2, με τη νικήτρια να κρίνεται στο τρίτο και τελευταίο σετ.

Εκεί, η Παολίνι ξεκίνησε με love game και η Κρεϊτσίκοβα ισοφάρισε απαντώντας «με το ίδιο νόμισμα» και οι δύο φιναλίστ πήγαν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και το 3-3, όταν η Τσέχα έκανε το break, το οποίο ουσιαστικά της έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν, για να φτάσει στο 6-4 και να κατακτήσει τον πολυπόθητο τίτλο!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Wimblendon
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark