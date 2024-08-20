Λογαριασμός
ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου άναψε... κόκκινο στη μεταγραφή του Μπακαγιόκο

Στοπ στη μεταγραφή του Τιεμουέ Μπακαγιόκο στον ΠΑΟΚ φέρεται να έβαλε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που είχε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την κατάστασή του

Ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα εξετάζεται περιπτώσεις αμυντικών μέσων για τον αντί-Μεϊτέ και μια εξ αυτών ήταν του Τιεμουέ Μπακαγιόκο.

Οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών είχαν προχωρήσει, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να τα έχει βρει σε όλα με τον 30χρονο στο οικονομικό κομμάτι και το μόνο που είχε απομείνει ήταν η συμφωνία με τη Λοριάν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Live Sport», ο Ράζβαν Λουτσέσκου είχε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την κατάσταση του Γάλλου χαφ για το αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα «θέλω» του και κάπως έτσι η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Πλέον, οι πρωταθλητές Ελλάδας ψάχνουν παίκτη για τη μεσαία γραμμή από τη δεξαμενή των δανεικών με οψιόν αγοράς, μια επιλογή που μειώνει το ρίσκο αποτυχίας και δεν επιβαρύνει περαιτέρω τον οικονομικό προϋπολογισμό.

