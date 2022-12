Τέλος από τους Μπουλς ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Σύντομη αποδείχτηκε η πορεία του Κώστα Αντετοκούνμπο στους Σικάγο Μπουλς, με τους «ταύρους» να ανακοινώνουν την αποδέσμευσή του.

Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε χρόνο συμμετοχής στη G-League με τη θυγατρική Γουίντι Σίτι Μπουλς και είναι πλέον ελεύθερος, με την ομάδα του Σικάγο να ενημερώνει πως αποκτήθηκε με two-way συμβόλαιο ο Κάρλικ Τζόουνς.

Πλέον, μετά τη φημολογία που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες για ενδιαφέρον από τη Φενέρμπαχτσε, φαίνεται πως ο δρόμος ανοίγει.

Roster Updates: We have signed G Carlik Jones to a two-way contract and waived F Kostas Antetokounmpo.