Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του άσου από την Ονδούρα, ο οποίος σήμερα το πρωί έφτασε στην Ελλάδα.

«Νιώθω προνομιούχος που βρίσκομαι εδώ και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Είδα το παιχνίδι με την Καραμπάγκ, ελπίζω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού και να βοηθήσω όπως μπορώ», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις ο 25χρονος.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον σκωτσέζικο σύλλογο για τον δανεισμό του Λατινοαμερικάνου εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι, με ΜΜΕ της πατρίδας του να κάνουν λόγο για ρήτρα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς εξτρέμ, Λουίς Ενρίκε Πάλμα Οσεγκέρα. Γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου 2000, στη La Ceiba της Ονδούρας, προέρχεται από την πρωταθλήτρια Σκωτίας Celtic, με την οποία πραγματοποίησε 48 συμμετοχές, πέτυχε δέκα γκολ και μοίρασε δέκα ασίστ. Στο πέρασμά του από την Ελλάδα με τον Άρη σημείωσε 17 γκολ και έδωσε έντεκα ασίστ σε 52 παιχνίδια».

