O bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 στον τελευταίο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δίνει το τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την στηρίζει ξανά.

Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ακούστε την προσπάθεια της γαλανόλευκης να αποχαιρετίσει με το κεφάλι ψηλά την

διοργάνωση, με μια νίκη απέναντι στη Λευκορωσία. Περιγράφει από την Ουγγαρία την Τρίτη (18/11) στις 21:45 ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Μετά την λήξη του ματς, ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές!

Λευκορωσία - Ελλάδα , Τρίτη (18/11) στις 21:45, εδώ.

Πηγή: skai.gr

