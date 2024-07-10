Ξεκίνησε στα γραφεία της Super League 2, το σημερινό (10/07) Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής.
Σε αυτό, λοιπόν, αποφασίστηκε ήδη αφενός ότι η έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2024/25 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.
Αφετέρου υπήρξε έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, από τα μέλη του Δ.Σ.
Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
Εγγραφή Νέων Μελών
Προκήρυξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου2024-2025
Έναρξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Solidarity 2024-2025
Τηλεοπτικά αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Επιλογή μπάλας πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών
Διάφορα Θέματα.
