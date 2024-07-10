Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 22/9 η σέντρα στην Super League 2 – Εγκρίθηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

Στις 22 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Super League 2, όπως αποφασίστηκε σήμερα (10/07) στο εν εξελίξει Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής

Στις 22/9 η σέντρα στην Super League 2 – Εγκρίθηκαν διοικητικός και οικονομικός απολογισμός

Ξεκίνησε στα γραφεία της Super League 2, το σημερινό (10/07) Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής.

Σε αυτό, λοιπόν, αποφασίστηκε ήδη αφενός ότι η έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2024/25 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.



Αφετέρου υπήρξε έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, από τα μέλη του Δ.Σ.

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων
Εγγραφή Νέων Μελών
Προκήρυξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου2024-2025
Έναρξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Solidarity 2024-2025
Τηλεοπτικά αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Επιλογή μπάλας πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025
Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών
Διάφορα Θέματα.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Superleague 2
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark