Ξεκίνησε στα γραφεία της Super League 2, το σημερινό (10/07) Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Αρχής.



Σε αυτό, λοιπόν, αποφασίστηκε ήδη αφενός ότι η έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2024/25 θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Αφετέρου υπήρξετουκαιτης προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, από τα μέλη του Δ.Σ.Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών ΣυμβουλίωνΕγγραφή Νέων ΜελώνΠροκήρυξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου2024-2025Έναρξη Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025Solidarity 2024-2025Τηλεοπτικά αγωνιστικής περιόδου 2024-2025Επιλογή μπάλας πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση των ποδοσφαιριστώνΔιάφορα Θέματα.

