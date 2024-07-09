Μετά από μία πολύ κουραστική σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας έφτασε με τους Μάβερικς μέχρι τους τελικούς του NBA, αλλά ενίσχυσε και τη Σλοβενία στο Προολυμπιακό τουρνουά, ήρθε η ώρα για τον Λούκα Ντόντσιτς να χαλαρώσει.

Ο Σλοβένος σταρ έμεινε στην Ελλάδα μετά τον αποκλεισμό της πατρίδας του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες διά χειρός της Εθνικής μας ομάδας, και έφυγε για τη Μύκονο ώστε να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Εκεί, μάλιστα, συνάντησε τον Γιάννη Μπουρούση, και έβγαλε μία σέλφι μαζί του. Στη φωτογραφία βρίσκεται και ο καλός φίλος του Ντόντσιτς, Γιάκα Μπλάζιτς, ο οποίος δεν συμμετείχε στο Προολυμπιακό τουρνουά λόγω τραυματισμού.

