Το ιδανικότερο ντεμπούτο για τον Μαροκινο χαφ του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Πανσερραικο . Αγωνίστηκε για 87 λεπτά εντυπωσιάζοντας τον κοσμο της ομάδας με την τεχνική του κατάρτιση , τον τρόπο που έπαιξε και με τη συνολικά καλή του παρουσία στο γήπεδο.

Ο Μαροκινος χαφ «έσπασε» τα ρεκόρ εγινε ο πρώτος απο το 2019 σύμφωνα με έρευνα από την Opta που σε ένα παιχνίδι σημείωσε 1 γκολ , είχε τρεις τελικές και “φτιάξε” 3 ευκαιρίες.

