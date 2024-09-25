Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Europa League: Πρεμιέρα στη League Phase για Γιουνάιτεντ, Πόρτο

Το… νέο Europa League ξεκινά σήμερα με την πρεμιέρα της League Phase, έχοντας ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα  

Europa League

Πρεμιέρα στο Europa League σήμερα! Πέραν της μάχης του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Γαλατασαράι, η πρώτη αγωνιστική της League Phase διεξάγεται σε δύο δόσεις (Τετάρτη και Πέμπτη) και περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η εντός έδρας δοκιμασία της Γιουνάιτεντ με την Τβέντε, με την ομάδα του Μάντσεστερ να αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ και οι Ολλανδοί είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.

Μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Ντινάμο Κιέβου-Λάτσιο, όσο και στα Νις-Σοσιεδάδ και Μπόντο/Γκλιμτ-Πόρτο, επίσης.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 25/09

Άλκμααρ-Έλφσμποργκ (19.45)
Μπόντο/Γκλιμτ-Πόρτο (19.45)
Άντερλεχτ-Φερεντσβάρος (22.00)
Γαλατασαράι-ΠΑΟΚ (22.00)
Ντινάμο Κιέβου-Λάτσιο (22.00)
Λουντογκόρετς-Σλάβια Πράγας (22.00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τβέντε (22.00)
Μίντιλαντ-Χόφενχαϊμ (22.00)
Νις-Σοσιεδάδ (22.00)

Πέμπτη 26/09

Μάλμε-Ρέιντζερς (19.45)
Φενέρμπαχτσε-Σεν Ζιλουάζ (19.45)
Άγιαξ-Μπεσίκτας (22.00)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βικτόρια Πλζεν (22.00)
Λιόν-Ολυμπιακός (22.00)
Μπράγκα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22.00)
Ρόμα-Μπιλμπάο (22.00)
Στέαουα Βουκουρεστίου-Ρίγας (22.00)
Τότεναμ-Καραμπάγκ (22.00)

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Europa League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark