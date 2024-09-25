Πρεμιέρα στο Europa League σήμερα! Πέραν της μάχης του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Γαλατασαράι, η πρώτη αγωνιστική της League Phase διεξάγεται σε δύο δόσεις (Τετάρτη και Πέμπτη) και περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η εντός έδρας δοκιμασία της Γιουνάιτεντ με την Τβέντε, με την ομάδα του Μάντσεστερ να αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ και οι Ολλανδοί είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού.

Μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Ντινάμο Κιέβου-Λάτσιο, όσο και στα Νις-Σοσιεδάδ και Μπόντο/Γκλιμτ-Πόρτο, επίσης.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 25/09

Άλκμααρ-Έλφσμποργκ (19.45)

Μπόντο/Γκλιμτ-Πόρτο (19.45)

Άντερλεχτ-Φερεντσβάρος (22.00)

Γαλατασαράι-ΠΑΟΚ (22.00)

Ντινάμο Κιέβου-Λάτσιο (22.00)

Λουντογκόρετς-Σλάβια Πράγας (22.00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τβέντε (22.00)

Μίντιλαντ-Χόφενχαϊμ (22.00)

Νις-Σοσιεδάδ (22.00)

Πέμπτη 26/09

Μάλμε-Ρέιντζερς (19.45)

Φενέρμπαχτσε-Σεν Ζιλουάζ (19.45)

Άγιαξ-Μπεσίκτας (22.00)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βικτόρια Πλζεν (22.00)

Λιόν-Ολυμπιακός (22.00)

Μπράγκα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22.00)

Ρόμα-Μπιλμπάο (22.00)

Στέαουα Βουκουρεστίου-Ρίγας (22.00)

Τότεναμ-Καραμπάγκ (22.00)

