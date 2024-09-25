Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη «μάχη» της League Phase του Europa League και πέφτει απευθείας στα… βαθιά. Ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει τη Γαλατάσαραϊ των «χιλίων αστέρων» και αν ένας άνθρωπος γνωρίζει καλά και τις δύο ομάδες, αυτός δεν είναι άλλος από τον Γκάρι Ροντρίγκες.

Ο μεσοεπιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε το πρώτο «μπαμ» στην καριέρα του με τη φανέλα του Δικεφάλου, ενώ η αγωνιστική του εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία και τη Γαλατά, μέχρι να κάνει το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει πίσω στα μέρη μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ όπως και η Γαλατάσαραϊ έχουν ειδική θέση στην καρδιά του Γκάρι Ροντρίγκες και το βράδυ της Τετάρτης (25/09) ο 33χρονιος θα πρέπει να την «κόψει» στα δύο για να δει την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο Γκάρι Ροντρίγκες μίλησε στο sport-fm.gr για τη «μονομαχία» ανάμεσα στις δύο πρώην αγάπες του, για την επεισοδιακή του επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά και για τον Φατίχ Τερίμ, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Τούμπα, περιγράφοντας τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζουν τα παιχνίδια και τόνισε πως δεν έχει ζήσει τίποτα παρόμοιο στην πολυετή καριέρα του!

Το καλοκαίρι του 2015 ο ΠΑΟΚ πέτυχε… λαχείο, αποκτώντας τον Γκάρι Ροντρίγκες από τη Λέτσε με ένα ποσό κάτω των 500.000 ευρώ. Χρήματα σχεδόν μηδαμινά σε σχέση με αυτά που προσέφερε ο μεσοεπιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήρι στον Δικέφαλο. Εκεί ο Ροντρίγκες βρήκε ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να ανθίσει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

«Στον ΠΑΟΚ κατάφερα να κάνω τα πρώτα μου μεγάλα βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα μερικές πολύ καλές σεζόν που με βοήθησαν για τη συνέχεια της καριέρας μου. Είμαι πολύ ευγνώμων στο κλαμπ για τις ευκαιρίες που μου έδωσε. Μπόρεσα να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα, οι οπαδοί με αγάπησαν και αυτό μου έδωσε περισσότερη ώθηση για να προσπαθώ ακόμη περισσότερο για εκείνους. Χάρη στον ΠΑΟΚ πήρα τη μεγάλη μου μεταγραφή στη Γαλατάσαραϊ, μια τεράστια ευκαιρία για εμένα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από το πέρασμα μου στον ΠΑΟΚ».

Το πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με την ομάδα τους είναι ευρέως γνωστό, για τον 24χρονο τότε όμως Γκάρι Ροντρίγκες η εικόνα της φλεγόμενης Τούμπας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο με το οποίο, όμως, ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.

«Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Όταν έπαιζα μέσα στην Τούμπα και έπαιρνα την μπάλα, όλοι ενθουσιάζονταν. Περίμεναν πολλά από εμένα και εγώ μπορούσα να τους δώσω τον καλύτερο μου εαυτό κάτι που είναι πραγματικά μοναδικό για εμένα. Ο ΠΑΟΚ σημάδεψε την καριέρα μου και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσω».

Στο ντεμπούτο του μέσα στην Τούμπα σκόραρε απέναντι στην Μπρόντμπι για τα προκριματικά του Europa League και αυτό που αντίκρισε, όπως και ο ίδιος είπε, δύσκολα θα το ξεχάσει.

«Κοίτα, σέβομαι όλους τους οπαδούς σε κάθε χώρα που αγωνίστηκα, όμως αυτό που έζησα στον ΠΑΟΚ δεν συγκρίνεται, ήταν σκέτη τρέλα. Ό,τι συμβαίνει στην Τούμπα μένει στην Τούμπα (γέλια). Τα πράγματα που είδα σε αυτό το γήπεδο δεν τα έχω δει ποτέ στην καριέρα μου. Θυμάμαι όταν σκόραρα για πρώτη φορά απέναντι στην Μπρόντμπι, Mamma mia… δεν υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα».

Μπορεί να έμεινε μόλις για 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, πρόλαβε, όμως, να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Σε μία από τις πλέον αξιομνημόνευτες βραδιές του Δικεφάλου στην Ευρώπη, ο Γκάρι Ροντρέγκες ξεδίπλωσε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, σκοράροντας ένα τρομακτικό γκολ στις καθυστερήσεις για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με 3-2 (24/11/2016).

«Εννοείται το παιχνίδι απέναντι στη Φιορεντίνα, μέσα στη Φλωρεντία, ήταν το κορυφαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έζησα με την ομάδα. Είχαν μία πάρα πολύ καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ τότε ξεκίνησε να χτίζει σιγά σιγά την ομάδα που στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην Ελλάδα. Μία τρομερή νίκη μέσα στην Ιταλία και εγώ είχα κάνει μία πολύ καλή εμφάνιση. Εκείνη την ημέρα είχαν έρθει να με δουν άνθρωποι της Γαλατάσαραϊ και μετά από λίγους μήνες πήρα τη μεταγραφή μου στην ομάδα. Μία από τις καλύτερες βραδιές στην καριέρα μου. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα ένιωθα ότι ο Θεός με πήγε στον ουρανό. Τα συναισθήματα που είχα ήταν απίστευτα».

Ποτέ δεν ήταν ένας παίκτης-σκόρερ και τα μόλις 13 γκολ του σε 58 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ το αποδεικνύουν. Παρ' όλα αυτά όμως κάθε φορά που έστελνε την μπάλα στα δίχτυα σιγουρευόταν πως θα το πετύχαινε με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

«Ναι μου έβγαινε τελείως φυσικά να βάζω τέτοια γκολ, δεν ξέρω γιατί (γέλια). Ποτέ δεν ήμουν ένας παίκτης έβαζε πολλά γκολ, πετύχαινα όμως σημαντικά τέρματα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για αυτό και στην Ελλάδα με φώναζαν οι οπαδοί ''παιχτάρα'' (γέλια)».

Τα τελευταία επτά χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει να πρωταγωνιστεί στις εγχώριες διοργανώσεις, κατακτώντας τέσσερα Κύπελλα και δύο πρωταθλήματα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν ένας από τους παίκτες που έδωσαν το έναυσμα στην ομάδα, για να ξεκινήσει να κυριαρχεί. Βέβαια δεν πρόλαβε να μετουσιώσει την προσφορά του με ένα τρόπαιο.

«Όταν έφυγα από την ομάδα τον Ιανουάριο, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε στο τέλος της χρονιά το Κύπελλο και μετά από δύο σεζόν κατέκτησαν και το πρωτάθλημα. Είναι κρίμα που δεν κατάφερα να σηκώσω κάποιο τρόπαιο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όμως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει το ποδόσφαιρο, στο ίσως στο μέλλον να τα καταφέρω. Αν πάρω ένα τρόπαιο με τον ΠΑΟΚ τότε η καριέρα μου θα έχει ολοκληρωθεί. Ποτέ δεν ξέρεις».

Η πρόταση της Γαλατάσαραϊ ήταν ιδιαίτερα δελεαστική, τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο και για τον ίδιο τον Ροντρίγκες. Η απόφαση του ήταν αμέσως θετική και μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει στιγμή που να τη μετάνιωσε.

«Θα πήγαινα και πάλι στη Γαλατάσαραϊ 100%. Στην Τουρκία πέρασα μερικές υπέροχες σεζόν, έπαιξα πολύ καλά και στη συνέχεια με πούλησαν στην Σαουδική Αραβία με σχεδόν 10 εκατομμύρια. Μου σημάδεψε την καριέρα η Γαλατά. Ήταν δύσκολη απόφαση να αφήσω τον ΠΑΟΚ γιατί ήμουν στην καλύτερη κατάσταση που είχα υπάρξει μέχρι εκείνη την στιγμή, όμως πιστεύω πήρα την σωστή απόφαση να πάω στη Τουρκία».

Μπορεί η Ελλάδα με τη Τουρκία να είναι γειτονικές χώρες, οι διαφορές στα εγχώρια πρωταθλήματα όμως είναι αρκετά μεγάλες. Ο Ροντρίγκες έχει μία ξεκάθαρη προτίμηση, αν και τα τελευταία δύο χρόνια έχει ξεκινήσει να αλλάζει γνώμη.

«Το πρωτάθλημα στη Τουρκία είναι πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες είναι αρκετά δυνατές, επενδύουν λεφτά και έχουν πολύ καλά και γεμάτα γήπεδα. Ο κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο και είναι παθιασμένος με αυτό. Για αυτό και εμένα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο στην Τουρκία. Εδώ είναι πιο δύσκολα γιατί υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε σχέση με την Ελλάδα που τρεις με τέσσερις είναι οι πολύ δυνατές ομάδες. Βέβαια και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και τα λεφτά που επενδύονται είναι τρελά».

Ο Γκάρι Ροντρίγκες είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που στην περσινή σεζόν στην Ελλάδα η παρουσία του σήκωσε αρκετή συζήτηση.

Ο λόγος για τον Φατίχ Τερίμ που ανέλαβε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

«Ο Τερίμ είναι ένας πολύ καλός προπονητής, μαζί του έκανα μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας μου οπότε έχω να πω μόνο καλά πράγματα για εκείνον και είμαι ευγνώμων για αυτά που μου προσέφερε. Με έκανε έναν καλύτερο ποδοσφαιριστή και με εξέλιξε όσο καιρό συνεργαστήκαμε. Δεν ξέρω γιατί δεν ταίριαξε στην Ελλάδα. Σίγουρα η στιγμή που ήρθε δεν ήταν και η πιο εύκολη για τον Παναθηναϊκό και δεν είχε πολύ χρόνο για να δουλέψει.

Νομίζω χρειαζόταν περισσότερο χρόνο στην ομάδα ο Φατίχ Τερίμ. Όταν άκουσα πρώτη φορά για τη μετακίνησή του στην Ελλάδα, χάρηκα και μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Ένας πολύ καλός Τούρκος προπονητής σε μία πολύ καλή ελληνική ομάδα. Γιατί όχι»;

Η Γαλατάσαραϊ τα τελευταία χρόνια δημιουργεί υπερομάδες πραγματοποιώντας μεταγραφές που θα ζήλευαν μέχρι και κλαμπ της Premier League. Οι μετακινήσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί γιατί ο στόχος είναι ένας, η επιστροφή της ομάδας στην Ευρωπαϊκή καταξίωση, μετά την κατάκτηση του Europa League πριν από 23 χρόνια.

«Με την ομάδα που έχει φέτος η Γαλατάσαϊ είναι πιθανό να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του Europa League, έχει πραγματικά τρομερούς παίκτες. Και όταν έπαιζα εγώ στην Γαλατά, ο σκοπός ήταν να επιστρέψει η ομάδα στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, όμως αγωνιζόμασταν στο Champions League και ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα καταφέρουμε».

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα πρέπει να βρει τον τρόπο για να αντιμετωπίσει αυτή την υπερομάδα, που σύμφωνα με τον Ροντρίγκες τα δυνατά της σημεία είναι σε… όλες της γραμμές του γηπέδου.

«Η ομάδα της Γαλατάσαραϊ είναι πάρα πολύ δυνατή, σε όλα τα σημεία του γηπέδου, από την επίθεση μέχρι και τον τερματοφύλακα. Η άμυνα είναι καλή και η επίθεση ακόμη καλύτερη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Όμως και αυτός έχει φτιάξει μία δυνατή ομάδα και πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Κάθε «θηρίο», όμως, έχει τα αδύναμα σημεία του και ο Γκάρι Ροντρίγκες, έστω και με δυσκολία, έχει εντοπίσει τουλάχιστον ένα. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να φύγει αλώβητος από την Τουρκία εκεί θα πρέπει να… χτυπήσει τη Γαλατά.

«Για αδυναμία θα έλεγα τη θέλησή τους να παίξουν ποδόσφαιρο. Πιέζουν όλοι πολύ ψηλά όταν επιτίθενται και μερικές φορές μπορεί να υπάρξουν κενά στα μετόπισθεν. Μία καλά οργανωμένη αντεπίθεση μπορεί να τους κάνει τη ζημιά. Είναι γεμάτη με αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όμως έχουν βρει τον τρόπο να συνεργάζονται καλά, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους. Ακούγεται δύσκολο, αλλά αυτοί με κάποιον τρόπο το έχουν καταφέρει».

Μπορεί η Τούμπα να είναι μία καυτή έδρα, όμως και το «Ραμς Παρκ» δεν απέχει και πολύ από το «κολαστήριο» της Θεσσαλονίκης, ειδικά σε αυτή την αναμέτρηση, που οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει sold out 48 ώρες πριν τη σέντρα του ματς.

«Θα είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να παίξει μέσα σε αυτό το γήπεδο. Είναι ένα υπέροχο γήπεδο, οι οπαδοί είναι πραγματικά τρομεροί και η Γαλατάσαραϊ στα εντός έδρας παιχνίδια της είναι ακόμη πιο δυνατή. Θα είναι πολύ καλό αν καταφέρει να αντέξει έστω στα πρώτα 20 λεπτά».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατά κοινή ομολογία αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων (αν όχι τον κορυφαίο) προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Γκάρι Ροντρίγκες όμως δεν είχε την τύχη να συνεργαστεί ποτέ μαζί του, αν και έφτασε υπερβολικά κοντά στο να το πετύχει.

«Ο Λουτσέσκου με ήθελε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Είχαμε συζητήσει πολύ και εγώ ήθελα να συνεργαστώ μαζί του, αλλά τελικά για κάποιο λόγο που δεν ξέρω η μεταγραφή δεν προχώρησε και τελικά πήγα στον Ολυμπιακό. Συμβαίνουν αυτά, όχι ότι είχα παράπονο. Ο Ολυμπιακός είναι μία τεράστια ομάδα με σπουδαία ιστορία. Έζησα απίστευτες στιγμές στο Καραϊσκάκης, ειδικά στα Ευρωπαϊκά ματς της ομάδας. Είχα εκτιμήσει πολύ τότε το πόσο με ήθελε στην ομάδα, όμως ποτέ δεν ξέρεις μπορεί οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά».

Το δεύτερο πέρασμα του στην Ελλάδα δεν ήταν το ίδιο επιτυχημένο και η αιτία δεν ήταν η αγνωστική του εικόνα. Η «κατάρα» των τραυματισμών τον χτύπησε στα χρόνια του στον Ολυμπιακό και δεν του επέτρεψε να δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει στο χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ δέχθηκε και ένα σημαντικό «χτύπημα» στην ψυχική του υγεία.

«Ήμουν πάρα πολύ άτυχος με τους τραυματισμούς μου στον Ολυμπιακό. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς, αλλά ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Όταν ήμουν υγιής πάντα έπαιζα και ήμουν καλός όμως όποτε επέστρεφα ξανά τραυματιζόμουν αμέσως για κάποιο λόγο, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα. Είχα καταρρεύσει ψυχολογικά, αν δεν ήταν η οικογένεια και οι φίλοι μου αλήθεια δεν ξέρω τι θα έκανα. Με το που γινόμουν καλά, απευθείας ξανά τραυματιζόμουν. Σε ένα σημείο ένιωθα εντελώς χαμένος, δεν θέλω πια να το σκέφτομαι, είναι μέρος της ζωής αλλά θέλω να το αφήσω πίσω μου».

Το περασμένο καλοκαίρι που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, οι Πειραιώτες έζησαν την πιο παλαβή και συνάμα ιστορική χρονιά στα χρονικά του συλλόγου, φτάνοντας έως και την κατάκτηση του Europa Conference League. Ο Ροντρίγκες πάντως ξεκίνησε από πολύ νωρίς να πιστεύει πως ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να τα καταφέρει αυτό το θαύμα.

«Όταν ο Ολυμπιακός πέρασε τη Φενέρμπαχτσε είπα στους φίλους μου ότι θα κατακτήσει το κύπελλο. Σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι κατάφεραν να προκριθούν, έτσι είπα σε όλους πως θα τα καταφέρουν και θα το σηκώσουν. Όλα έδειχναν πως θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Χάρηκα πολύ για τον Ολυμπιακό, το Conference League είναι μία δυνατή διοργάνωση και είναι σπουδαίο για μία ομάδα να το κατακτήσει. Βέβαια στην Ελλάδα στις αρχές όλοι μίλαγαν λίγο υποτιμητικά για το Conference, αλλά πιστεύω πλέον έχουν αλλάξει γνώμη».

