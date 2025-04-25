Λογαριασμός
Ζεράρ Πικέ – Κλάρα Τσία: Έντονη φημολογία ότι χώρισαν μετά από τρία χρόνια

Στο εξωτερικό αναπαράγεται η είδηση πως ο Ζεράρ Πικέ χώρισε με την Κλάρα Τσία, την κοπέλα για την οποία είχε κάνει στην άκρη τον γάμο του με τη Σακίρα

Πικέ χωρισμός

Ύστερα από τρία χρόνια σχέσης, Ζεράρ Πικέ και Κλάρα Τσία φαίνεται να χώρισαν, όπως αναπαράγουν στο εξωτερικό.

Να θυμίσουμε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είχε πάρει διαζύγιο από την Σακίρα, λόγω της σχέσης του με την Τσία.

Ενώ τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως εμπλέκεται κάποιο τρίτο πρόσωπο, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι σχετίζεται με τον χωρισμό του ζευγαριού. Ο Πικέ, πάντως, συνεχίζει να μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στη Βαρκελώνη και το Μαϊάμι, όπου ζουν τα παιδιά του με την Κολομβιανή τραγουδίστρια.

Πηγή: sport-fm.gr

