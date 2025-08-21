Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (21:00) στο πλαίσιο των playoffs του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάζει τον σχηματισμό και από το 4-4-2 με ρόμβο να παρατάσσει την Ένωση με 4-2-3-1.

Συγκεκριμένα, κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Ο Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Λιούμπισιτς στη δυάδα του κέντρου, με τους Κοϊτά-Κουτέσα να καλύπτουν τις πτέρυγες. Τέλος, ο Γκατσίνοβιτς θα βρεθεί πίσω από τον προωθημένο Ζίνι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Λιούμπισιτς - Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά - Ζίνι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Πιερό, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Και η ενδεκάδα της Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

