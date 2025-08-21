Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σάμσουνσπορ στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, για τα playoffs του φετινού Europa League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» κόντρα στους Τούρκους.

Δείτε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Προχωρώντας σε μία αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, επαναφέροντας στην 11άδα τον Μπακασέτα στη θέση του Μαξίμοβιτς, ο οποιος αποτελεί παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Πελίστρι και Τετέ θα είναι στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός (Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος - Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας - Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο οι: Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Σάμσουνσπορ (Ράις): Κοτσούκ, Τόμασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου - Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά - Μουαντιλματζί.

Στον πάγκο οι: Ποσιαντάλα, Τορίζ, Μέντες, Μούγια, Αϊντόγκντου, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσετίν.

