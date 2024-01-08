Δημοσίευμα-βόμβα από την «Parisien» που βάζει στο κόλπο για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό Μέσο, οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον Πορτογάλο χαφ, όπως και η Μπεσίκτας.

Ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προ ετών θεωρούνταν ως ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ στο ποδοσφαιρικό στερέωμα αλλά λόγω ορισμένων τραυματισμών δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρόμα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Παρόλα αυτά, ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν τον υπολογίζει και πιθανότατα ο δανεισμός του στους «τζαλορόσι» θα ολοκληρωθεί μέσα στη μεταγραφική περίοδο.

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την «Parisien» εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στον Σάντσες, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027 με την Παρί. Την ίδια ώρα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, στην οποία βρίσκεται προπονητής ο Φερνάντο Σάντος και με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στην εθνική Πορτογαλίας.

Ο Σάντσες αγωνίζεται στα χαφ, θέση στην οποία ο Ολυμπιακός αναζητά ποδοσφαιριστή για να ενισχυθεί και ενδεχομένως να καλύψει το κενό του Μαντί Καμαρά, εφόσον αυτός στο φινάλε της σεζόν τελικά αποχωρήσει, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Επιπροσθέτως, ο 26χρονος μέσος εκπροσωπείται από τον Ζόρζε Μέντες, τον πανίσχυρο Πορτογάλο ατζέντη με τον οποίο διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις οι «ερυθρόλευκοι».

Ο 32 φορές διεθνής με την Πορτογαλία χαφ συστήθηκε στο κοινό μέσω της εθνικής Πορτογαλίας και της Μπενφίκα, ενώ πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2016 με 35 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε ένας δανεισμός στη Σουόνσι και το 2019 τον αγόρασε η Λιλ με 20 εκατ. ευρώ, ενώ τρία χρόνια αργότερα τον απέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν με 15 εκατ. ευρώ.

Τη φετινή σεζόν μετράει 5 εμφανίσεις στη Serie A και 4 στο Europa League με τη Ρόμα.

