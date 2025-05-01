Πόλο - Κραβαρίτης: «Τεράστιες μάχες για να φέρουμε το τρόπαιο στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού»

Ο Δημήτρης Κραβαρίτης έκανε λόγο για ένα τρόπαιο που για να κατακτηθεί θα πρέπει και οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final-4, το οποίο διεξάγεται στο Παπαστράτειο, θα πρέπει να κοπιάσουν και να δώσουν μεγάλες μάχες. Γι' αυτές θα είναι πανέτοιμα και τα κορίτσια του Ολυμπιακού που το απόγευμα της Παρασκευής κοντράρονται με την Σαμπαντέλ στα ημιτελικά.

«Είναι η δεύτερη χρονιά μου στον σύλλογο και είναι το δεύτερο Final Four που πάμε. Φέτος είναι μια διαφορετική διοργάνωση σε σχέση με πέρσι.

Πήραμε το Final Four στο σπίτι μας, και φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά με τα 100 χρόνια του συλλόγου. Οι 4 ομάδες αυτές ήταν οι καλύτερες και βρίσκονται εδώ για να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Παίζουμε με τη Σαμπαντέλ, που είναι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, ώστε να φέρουμε το τρόπαιο στον Πειραιά στα 100 χρόνια. Για να κατακτηθεί το τρόπαιο πρέπει να γίνουν τεράστιες μάχες. Όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση θα κατακτήσει και το τρόπαιο.

Είναι ότι πιο σημαντικό στο τέλος της διαδρομής το τρόπαιο να έρθει στην τροπαιοθήκη του Ολυμπιακού, γιατί αυτή η χρονιά σηματοδοτεί τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού» είπε στη συνέντευξη Τύπου ο κόουτς της γυναικείας ομάδας πόλο των Πειραιωτών και πρόσθεσε, για τις αλλαγές στο ρόστερ:

«Είχαμε πέντε σημαντικές αποχωρήσεις με τεράστια προσφορά στον σύλλογο και μεγάλη εμπειρία. Δεν ήταν εύκολο. Μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και χρειάζεται να ανανεώνεται. Νέα κορίτσια θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Τα νέα κορίτσια έχουν όνειρα, θέλουν να πετύχουν όσα πέτυχαν και οι προηγούμενες.

Έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε το τρόπαιο με τις νέες παίκτριές μας και το ίδιο ηθικό. Είναι μικρές σε ηλικία, αλλά αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό. Η δουλειά που κάναμε έχει μεταλαμπαδευτεί και είναι η στιγμή τους για αυτά τα κορίτσια να αποδείξουν ότι είναι οι συνέχεια εκείνων που έχουν αποχωρήσει από την ομάδα».

