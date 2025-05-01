Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται ξανά από την Εφές στο «Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης (01/05, 20:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το μεταξύ τους Game 4 στα playoffs της Ευρωλίγκας, έχοντας προβάδισμα 2-1 και φιλοδοξώντας να τελειώσει τη σειρά και την πρόκριση στο Final Four.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τα όσα πρέπει να κρατήσει αλλά και να διορθώσει η ομάδα του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, αναφέρθηκε στην καλή απόδοση του Κέντρικ Ναν στο Game 3, ενώ επεσήμανε πως τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει όσον αφορά στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον στόχο στο Game 4: «Χθες κάναμε hustle παιχνίδι με μεγάλη συγκέντρωση γιατί ξέραμε πως ήταν ματς "κλειδί" για εμάς, για την σειρά. Για τρεις περιόδους παίξαμε τέλειο μπάσκετ, αλλά ξανά στην τέταρτη κάναμε πολλά λάθη και ρισκάραμε στο ματς να γίνει ό,τι στο δεύτερο στην Αθήνα. Με τους Μήτογλου, Σλούκα και Ναν βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είναι μόνο 2-1, είδαμε ότι η Εφές είναι πολύ επικίνδυνη, παίζει επιθετικό μπάσκετ με double-team, τριπλή άμυνα πάνω στον Ναν, τον Σλούκα. Πρέπει να βρούμε σκορ από άλλους παίκτες, όπως βρήκαμε χθες με τον Μήτογλου. Πρέπει να σκοράρουν καλύτερα οι παίκτες στην περίμετρο. Θα είναι δύσκολο, η σειρά συνεχίζεται, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πήραμε το πλεονέκτημα, θα είναι δύσκολο ματς, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Κάθε ματς είναι δύσκολο απέναντί τους».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Χθες ήταν πολύ ενεργός ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που σκόραρε μόνο τέσσερις πόντους. Στην άμυνα ήταν επιθετικός. Η Εφές έπαιξε τρομερή άμυνα απέναντί τους, αλλά δεν είναι εύκολο να παίξεις 40 λεπτά με την ίδια επιθετικότητα στην άμυνα, με τους ίδιους παίκτες και άρχισε να σκοράρει και να βρίσκει αυτοπεποίθηση. Πέτυχε 19 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν σημαντικοί. Στην άλλη πλευρά ο Λάρκιν μας δημιούργησε προβλήματα».

Για το αν έγιναν αλλαγές στον τρόπο που έπαιξε ο Ναν: «Κάθε μέρα συναντιόμαστε, αναλύουμε προηγούμενα ματς. Του δείξαμε ότι είναι δύο και τρεις αμυντικοί πάνω του, ότι η Εφές προστατεύει το ζωγραφιστό όταν επιτίθεται. Χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ έξυπνος, βρήκε πολλές φορές τον ελεύθερο παίκτη και αυτό είναι καλό. Όταν βρίσκεις τον ελεύθερο παίκτη, ανοίγουν την άμυνα και τότε βρήκε το παιχνίδι του ο Ναν. Του είπα να μην συγκεντρωθεί στην άμυνα, απλά να κάνει το παιχνίδι του, να προσπαθήσει να σκοράρει αλλά να είναι έξυπνος και αν τον μαρκάρουν να δώσει την μπάλα και να την πάρει ξανά μετά».

Για το αν περιμένει κάτι διαφορετικό από την Εφές: «Διαφορετικό; Όχι. Και οι δύο ομάδες θα έχουν παίξει 38 ματς στην Euroleague. Είναι αδύνατο να κάνεις κάτι διαφορετικό σε μία μέρα. αλλά είναι τρομεροί παίκτες με εμπειρία. Χθες πέρα του Λάρκιν και ο Οτούρου έπαιξε τρομερά, και ο Ντοζίερ. Ο Μπράιαντ πάντα είναι επικίνδυνος. Η Εφές ποτέ δεν τα παρατάει στα ματς και την σειρά. Θα είναι δύσκολο ματς σίγουρα».

Για το αν υπάρχουν τραυματισμοί: «Όχι».

