Το σίριαλ που αφορά το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της εθνικής Βραζιλίας συνεχίζεται.

Όντας ξεκάθαρη από την αρχή, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο για τον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότι, με την περίπτωσή του όμως να περιπλέκεται τις τελευταίες ώρες και με τον πρώην προπονητή της Αλ Χιλάλ, Ζορζε Ζεσούς, να αποτελεί το... Plan B.

Ωστόσο, η βραζιλιάνικη «O Globo» έριξε και τρίτο όνομα στο τραπέζι με σημερινό της δημοσίευμα, προσθέτοντας και τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, στη λίστα με τους υποψήφιους για τον πάγκο της Σελεσάο.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο νυν προπονητής της Παλμέιρας βρίσκεται στα... υπόψη των ανθρώπων της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας, με τον ίδιο όμως να ξεκαθαρίζει σε δηλώσεις του ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του, παρότι αποτελεί τιμή για εκείνον το ότι συνδέεται με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.