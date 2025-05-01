Λογαριασμός
Ο Αμπέλ Φερέιρα στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας

Η βραζιλιάνικη O Globo προσθέτει και το όνομα του Αμπέλ Φερέιρα ανάμεσα σε εκείνα των προπονητών που αποτελούν υποψήφιους για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Σελεσάο

Αμπέλ Φερέιρα

Το σίριαλ που αφορά το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής της εθνικής Βραζιλίας συνεχίζεται.

Όντας ξεκάθαρη από την αρχή, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο για τον πάγκο της τον Κάρλο Αντσελότι, με την περίπτωσή του όμως να περιπλέκεται τις τελευταίες ώρες και με τον πρώην προπονητή της Αλ Χιλάλ, Ζορζε Ζεσούς, να αποτελεί το... Plan B.

Ωστόσο, η βραζιλιάνικη «O Globo» έριξε και τρίτο όνομα στο τραπέζι με σημερινό της δημοσίευμα, προσθέτοντας και τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, στη λίστα με τους υποψήφιους για τον πάγκο της Σελεσάο.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο νυν προπονητής της Παλμέιρας βρίσκεται στα... υπόψη των ανθρώπων της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας, με τον ίδιο όμως να ξεκαθαρίζει σε δηλώσεις του ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του, παρότι αποτελεί τιμή για εκείνον το ότι συνδέεται με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

