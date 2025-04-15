Παναθηναϊκός: Έσπασε το «φράγμα» ο Μλαντένοβιτς, δεν τον επηρεάζει η τιμωρία

Η νίκη των “πράσινων” με 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ, τους έφερε πιο κοντά στη 2η θέση. Το σύνολο του Βιτόρια, αφού κάνει γιορτές, θα ανηφορίσει για την Τούμπα. Εκεί εν πολλοίς θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα για την τελική βαθμολογία της Super League.

Όμως, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς δεν θα δώσει το «παρών» στο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος αριστερός μπακ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στα Playoffs της Stoiximan Super League και θα εκτίσει ποινή.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.