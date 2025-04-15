Όσμαν: Επίσημη η ανανέωση με Παναθηναϊκό ως το 2027

Ανανεώσεων συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Λίγες μέρες μετά τον Κέντρικ Ναν, η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως έδεσε με νέο συμβόλαιο και τον Τζέντι Όσμαν, ως το 2027.



Ο Τούρκος φόργουορντ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το deal δηλώνοντας ευλογημένος που θα συνεχίσει στο «τριφύλλι» κι έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση τίτλων.

Η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν ως το καλοκαίρι του 2027.



Στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την υπογραφή του νέου συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Τσεντί Οσμάν δήλωσε:



«Είμαι πολύ ευλογημένος που θα βρίσκομαι εδώ γι’ ακόμη δύο χρόνια, με μια ομάδα που κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Είναι μια μυθική ομάδα, με σπουδαίους ανθρώπους, με σπουδαίους προπονητές, με σπουδαίους παίκτες. Είμαι πραγματικά ευλογημένος και χαρούμενος που θα είμαι εδώ! Φυσικά οι φίλαθλοι παίζουν ρόλο σε όλο αυτό. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ, εντυπωσιάστηκα! Είναι φανταστικά όλα, τους αγαπάμε, ξέρουμε πως μας αγαπάνε κι αυτοί! Νιώθω πραγματικά ευτυχισμένος που θα συνεχίσω να παίζω και γι’ αυτούς» δήλωσε αρχικά και συνέχισε αναφερόμενος στους στόχους που θέτει με την πράσινη φανέλα:



«Προφανώς ο στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Περισσότερο απ’ όλα φυσικά τον τίτλο της EuroLeague. Αυτό είναι μόνο στο μυαλό μου μόνο! Ξεκινώντας από τη φετινή σεζόν φυσικά…».

