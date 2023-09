Πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» από το Αζερμπαϊτζάν το άτρωτο Βέλγιο Αθλητικά 18:38, 09.09.2023 linkedin

Με τον Γιανίκ Καράσκο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, το Βέλγιο συνέχισε αήττητο στον έκτο όμιλων των προκριματικών του Euro 2024 επικρατώντας 1-0 στην έδρα του Αζερμπαϊτζάν