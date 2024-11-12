Παρελθόν από τον Βόλο ο Σάββας Πουρσαϊτίδης

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Βόλου αποτελεί από το απόγευμα της Τρίτης (12/11) ο Σάββας Πουρσαϊτίδης.

Όπως γνωστοποίησε με μια λιτή ανακοίνωση, η ομάδα Μαγνησίας προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον 48χρονο Κύπριο τεχνικό, ο οποίος και ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου στις 26 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το διάστημα, ο Πουρσαϊτίδης έκατσε στον πάγκο του Βόλου για επτά παιχνίδια - 6 πρωταθλήματος και 1 Κυπέλλου, έχοντας απολογισμό 2 νίκες, 4 ήττες και μία ισοπαλία. Στο «κύκνειο άσμα» του στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ο Βόλος ηττήθηκε με σκορ 3-2 από τον Λεβαδειακό την περασμένη Κυριακή για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έτσι λοιπόν, με «σύμμαχο» και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, η διοίκηση του Βόλου καλείται βγει στην αγορά και να βρει τον αντικαταστάτη του, ψάχνοντας τον τρίτο προπονητή της σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Πουρσαϊτίδης είχε διαδεχθεί τον Χοακίν Γκόμεθ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει τη λύση τη συνεργασίας της με τον προπονητή Σάββα Πουρσαϊτιδη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

