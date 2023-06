Τέλος και ο Ελ Καντουρί από τον ΠΑΟΚ - «Ευχαριστούμε μαέστρο»

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΠΑΟΚ, με τον Ελ Καντουρί να είναι ο νέος παίκτης από το εφετινό ρόστερ της ομάδας που αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

«Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού με έναν ακόμα παίκτη που έγραψε ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα. Η συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ομάρ Ελ Καντουρί θα ολοκληρωθεί στις 30.06», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ και συνεχίζει…

Thank you for everything @OEKaddouri #ElMaestro #ElKaddouri

You will always be one of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/dnYIYuu9Qf