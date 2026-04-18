Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Oι ημερομηνίες και ώρες για τα πρώτα ματς του Ολυμπιακού στα playoffs της Εuroleague

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό στο T-Center - Αναλυτικά το πρόγραμμα 28 Απριλίου με 1 Μαϊου

Ολυμπιακός

Οριστικά έγιναν τα πρώτα βήματα για τα φετινά playoffs της Euroleague, καθώς γνωστοποιήθηκαν ημέρες και ώρες για τα Game 1 και Game 2, με τη δράση να ανοίγει στις 28 Απριλίου.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο ΣΕΦ, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στις 28/4 στις 21:00, ενώ το δεύτερο ακολουθεί στις 30/4 την ίδια ώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από τη διαδικασία των play-in.


Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό στο T-Center. Σε περίπτωση νίκης, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 28 και 30 Απριλίου στις 21:45 στη «Roig Arena».

Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, απ’ όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων περιλαμβάνει επίσης τις σειρές Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από το ξεκίνημα της postseason.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Ολυμπιακός
11 0 Bookmark