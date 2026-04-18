Οριστικά έγιναν τα πρώτα βήματα για τα φετινά playoffs της Euroleague, καθώς γνωστοποιήθηκαν ημέρες και ώρες για τα Game 1 και Game 2, με τη δράση να ανοίγει στις 28 Απριλίου.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο ΣΕΦ, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στις 28/4 στις 21:00, ενώ το δεύτερο ακολουθεί στις 30/4 την ίδια ώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από τη διαδικασία των play-in.



Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό στο T-Center. Σε περίπτωση νίκης, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 28 και 30 Απριλίου στις 21:45 στη «Roig Arena».

Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, απ’ όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων περιλαμβάνει επίσης τις σειρές Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από το ξεκίνημα της postseason.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In

21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In

21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In

Παρασκευή 1 Μαϊου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ



