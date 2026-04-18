Οριστικά έγιναν τα πρώτα βήματα για τα φετινά playoffs της Euroleague, καθώς γνωστοποιήθηκαν ημέρες και ώρες για τα Game 1 και Game 2, με τη δράση να ανοίγει στις 28 Απριλίου.
Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο ΣΕΦ, δίνοντας το πρώτο παιχνίδι στις 28/4 στις 21:00, ενώ το δεύτερο ακολουθεί στις 30/4 την ίδια ώρα. Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από τη διαδικασία των play-in.
Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό στο T-Center. Σε περίπτωση νίκης, θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 28 και 30 Απριλίου στις 21:45 στη «Roig Arena».
Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-in, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, απ’ όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων περιλαμβάνει επίσης τις σειρές Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις και Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από το ξεκίνημα της postseason.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In
Τετάρτη 29 Απριλίου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
21:45 Βαλένθια - 7ος από το Play In
Παρασκευή 1 Μαϊου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
