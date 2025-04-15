ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο δρόμο για την ευρωπαϊκή διάκριση στο μπάσκετ

Οι «δικέφαλοι» αετοί πετούν για την ευρωπαϊκή διάκριση στο μπάσκετ! ΠΑΟΚ και ΑΕΚ betsson έχουν κρίσιμους αγώνες τη Μ. Τετάρτη (16/04) και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εκεί.

Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην χώρα των Βάσκων κόντρα στην Μπιλμπάο για τον 1ο τελικό του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι θα ψάξει το καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Πυλαία σε μια εβδομάδα. Στην περιγραφή από την «Μπιλμπάο αρένα» ο απεσταλμένος μας, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Στις 21:30 η ΑΕΚ betsson αγωνίζεται εκτός έδρας με την Ναντέρ στην Γαλλία για την πρόκριση στο final four του Βasketball Champions League και προηγείται με 1-0 στις νίκες! Περιγράφει ο Χρήστος Ρομπόλης.

Με το σφύριγμα της λήξης η συνέχεια δίνεται στο στούντιο του σταθμού με σχόλια και αναλύσεις των δύο αγώνων και ο λόγος περνά σε εσάς τους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ και Ναντέρ- ΑΕΚ betsson την Μ. Τετάρτη (16/04) το βράδυ με την ευρωπαϊκή υπογραφή της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας,

bwinΣΠΟΡ FM 94,6



