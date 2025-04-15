Λογαριασμός
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο δρόμο για την ευρωπαϊκή διάκριση στο μπάσκετ

Οι «δικέφαλοι» πετούν για την ευρωπαϊκή διάκριση στο μπάσκετ τη Μ. Τετάρτη (16/04) και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί

bwinΣΠΟΡ FM

Οι «δικέφαλοι» αετοί πετούν για την ευρωπαϊκή διάκριση στο μπάσκετ! ΠΑΟΚ και ΑΕΚ betsson έχουν κρίσιμους αγώνες τη Μ. Τετάρτη (16/04) και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εκεί. 

Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην χώρα των Βάσκων κόντρα στην Μπιλμπάο για τον 1ο τελικό του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι θα ψάξει το καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Πυλαία σε μια εβδομάδα. Στην περιγραφή από την «Μπιλμπάο αρένα» ο απεσταλμένος μας, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. 

Στις 21:30 η ΑΕΚ betsson αγωνίζεται εκτός έδρας με την Ναντέρ στην Γαλλία για την πρόκριση στο final four του Βasketball Champions League και προηγείται με 1-0 στις νίκες! Περιγράφει ο Χρήστος Ρομπόλης. 

Με το σφύριγμα της λήξης η συνέχεια δίνεται στο στούντιο του σταθμού με σχόλια και αναλύσεις των δύο αγώνων και ο λόγος περνά σε εσάς τους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ και Ναντέρ- ΑΕΚ betsson την Μ. Τετάρτη (16/04) το βράδυ με την ευρωπαϊκή υπογραφή της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, 
bwinΣΠΟΡ FM 94,6
 

