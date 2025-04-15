bwin και Ολυμπιακός έγιναν… νονοί στα παιδιά του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας

Το φετινό Πάσχα ήταν ξεχωριστό για τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, καθώς τους περίμενε μία μεγάλη έκπληξη, μια επίσκεψη γεμάτη χαρά, συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Οι εθελοντές της bwin και πέντε παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο πλευρό τους. Παπανικολάου, Γκος, Μιλουτίνοφ, Έβανς και Λι, έγιναν για λίγο... νονοί, προσφέροντας πασχαλινά δώρα, ευχές και πολλά χαμόγελα.



Τα πρόσωπα των παιδιών φωτίστηκαν όταν είδαν μπροστά τους τους αγαπημένους τους παίκτες, με την αρχική έκπληξη να μετατρέπεται άμεσα σε ενθουσιασμό. Οι «Ερυθρόλευκοι» άφησαν στο… παρκέ τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, αντάλλαξαν αγκαλιές με τα παιδιά, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν, ενώ μαζί με τους εθελοντές της bwin προσέφεραν απλόχερα χρόνο και στοργή.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πασχαλινών ενεργειών της bwin, με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών στιγμών χαράς για τα παιδιά και την ανάδειξη της αξίας της προσφοράς, της αγάπης και της κοινωνικής ευθύνης. Η ζεστή υποδοχή από τα παιδιά αλλά και το προσωπικό του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής, της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας. Ήταν μια μέρα που άφησε χαμόγελα όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και σε όσους συμμετείχαν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύθηκε από την πολύτιμη συνεργασία της bwin με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια στρατηγική συμμαχία που μετρά επτά χρόνια κοινής πορείας, με πλήθος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Άλλωστε, bwin και Ολυμπιακός συνεχίζουν να επενδύουν στην κοινωνία, ενισχύοντας έμπρακτα οργανισμούς και φορείς. Η κοινή τους δράση έχει αγγίξει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αφού προσέφεραν χαμόγελα και έδωσαν κουράγιο σε εκείνους που είχαν ανάγκη. Το φετινό Πάσχα θα μείνει ανεξίτηλο στις καρδιές των παιδιών, κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για την bwin και τους εθελοντές της.

«Είμαστε χαρούμενοι που βοηθήσαμε, ώστε τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας να ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Μοιραστήκαμε τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους. Τα χαμόγελα που αντικρίζουμε μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τις κοινές δράσεις», τόνισε Γενική Διευθύντρια bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

«Βρεθήκαμε στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, στο πλαίσιο των δράσεων του Ολυμπιακού και της bwin, σε μια υπέροχη συνεργασία. Είδαμε παιδιά, μοιραστήκαμε αγάπη, προσφέραμε δώρα. Και το σημαντικότερο: πήραμε πίσω ακόμα περισσότερη αγάπη, χαμόγελα και συγκίνηση. Ήταν μια εξαιρετικά όμορφη εμπειρία και νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που ήμασταν εδώ. Καλές γιορτές και καλό Πάσχα σε όλους!» τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου.

Άλλωστε, το βραβευμένο brand με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, έχει ως σκοπό να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει.

Πηγή: skai.gr

