Παναθηναϊκός: Βίντεο με το σοκαριστική πτώση του Μπαλτσερόφσκι στο παρκέ - «Έπαθα κρίση πανικού»

Μεγάλη τρομάρα πήραν στην Πολωνία και τον Παναθηναϊκό με τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.



Ο νέος σέντερ των «πράσινων» καθοδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στο προολυμπιακό τουρνουά με μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από μία πολύ άσχημη πτώση με την πλάτη, σε προσπάθειά του να ολοκληρώσει άλει ουπ κάρφωμα μπροστά στον Γιουσούφ Νούρκιτς!

Στη συνέχεια, φαίνεται πως ο Πολωνός πήγε μόνος του, αν και κουτσαίνοντας, στον πάγκο, όπου ήταν δακρυσμένος. Παρά τις τρομακτικές αυτές εικόνες, ωστόσο, τα πρώτα νέα για τον τραυματισμό του ήταν καθησυχαστικά, με τον ίδιο να μιλά σε δηλώσεις μετά το ματς για τη φάση και να τονίζει πως ήταν περισσότερο ψυχολογικό παρά σωματικό το σοκ του. Μάλιστα, αντιμετώπισε με χιούμορ την όλη κατάσταση, δηλώνοντας πως αν είχε ολοκληρώσει το κάρφωμα, θα είχε τελειώσει την καριέρα του Νούρκιτς!



Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Έπεσα στον κόκκυγα και στο ισχίο μου γιατί ήταν στα αριστερά μου. Έπαθα κρίση πανικού γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Δεν είδα τίποτα, απλώς είχα τη δράση μπροστά στα μάτια μου. Αργότερα, σκέφτηκα "Ευτυχώς που δεν τελείωσα τη φάση, θα είχα τελειώσει την καριέρα του Νούρκιτς". Το χτύπημα στον κόκκυγα είναι μεγάλο, μερικές φορές με ενοχλεί και στο πόδι, αλλά δεν είναι σημαντικό τώρα».

Aleksander Balcerowski suffers a truly scary fall against Bosnia and Herzegovina 😶



He left the game and did not return. Poland ended up winning the Olympic Pre-Qualifying Tournament. pic.twitter.com/DWJ5uAP01N