Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Εμπλοκή για Όρτα στον Ολυμπιακό, επιστρέφει στο Πόρτο ενώ θα πέταγε από Λισαβόνα για Αθήνα»

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της μετακίνησης του Αντρέ Όρτα στον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο να μένει, τουλάχιστον για την ώρα, στην Μπράγκα

Για εμπλοκή που για την ώρα χαλά τη μετακίνηση του Αντρέ Όρτα στον Ολυμπιακό γίνεται λόγος στα πορτογαλικά ΜΜΕ. Έγκυρα ΜΜΕ, όπως η Record και η O Jogo, αναφέρουν πως ενώ ο 27χρονος μέσος είχε μεταβεί στη Λισαβόνα για να πετάξει από εκεί για Αθήνα προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό, το deal μπήκε και πάλι στον πάγο. Έτσι ο Πορτογάλος άσος επιστρέφει στο Πόρτο και την Μπράγκα.

«Ακόμη ένα πισωγύρισμα στην υπόθεση του Αντρέ Όρτα. Ενώ όλα έδειχναν πως έχουν κλείσει, με τον παίκτη στο δρόμο για την Αθήνα, η συμφωνία κόλλησε και πάλι. Έτσι ο παίκτης δεν πέταξε ποτέ από τη Λισαβόνα, ενώ είχε ταξιδέψει από το Πόρτο στην πρωτεύουσα και ήταν προγραμματισμένο να πετάξει από εκεί για την Ελλάδα», αναφέρει η Record.



«Η αιτία της κατάρρευσης της συμφωνίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο πηγή κοντά στις συζητήσεις ρίχνει την ευθύνη στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε να πει το παραμικρό γι’ αυτό έχοντας τονίσει πως υπάρχουν άλλες γραμμές που η ομάδα του έχει μεγαλύτερη ανάγκη την ενίσχυση», προσθέτει.
Πηγή: sport-fm.gr

