Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Εμπλοκή για Όρτα στον Ολυμπιακό, επιστρέφει στο Πόρτο»

Για εμπλοκή που για την ώρα χαλά τη μετακίνηση του Αντρέ Όρτα στον Ολυμπιακό γίνεται λόγος στα πορτογαλικά ΜΜΕ. Έγκυρα ΜΜΕ, όπως η Record και η O Jogo, αναφέρουν πως ενώ ο 27χρονος μέσος είχε μεταβεί στη Λισαβόνα για να πετάξει από εκεί για Αθήνα προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό, το deal μπήκε και πάλι στον πάγο. Έτσι ο Πορτογάλος άσος επιστρέφει στο Πόρτο και την Μπράγκα.



«Ακόμη ένα πισωγύρισμα στην υπόθεση του Αντρέ Όρτα. Ενώ όλα έδειχναν πως έχουν κλείσει, με τον παίκτη στο δρόμο για την Αθήνα, η συμφωνία κόλλησε και πάλι. Έτσι ο παίκτης δεν πέταξε ποτέ από τη Λισαβόνα, ενώ είχε ταξιδέψει από το Πόρτο στην πρωτεύουσα και ήταν προγραμματισμένο να πετάξει από εκεί για την Ελλάδα», αναφέρει η Record.

«Η αιτία της κατάρρευσης της συμφωνίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο πηγή κοντά στις συζητήσεις ρίχνει την ευθύνη στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε να πει το παραμικρό γι’ αυτό έχοντας τονίσει πως υπάρχουν άλλες γραμμές που η ομάδα του έχει μεγαλύτερη ανάγκη την ενίσχυση», προσθέτει.

