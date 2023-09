ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Έφυγαν» ήδη 14.000 εισιτήρια για το ντέρμπι της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό Αθλητικά 16:59, 26.09.2023 linkedin

Πανζουρλισμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκας κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 14.000 εισιτήρια!