Ευρωπαίος Παναθηναϊκός: Επιβλητική νίκη με 1-0 επί της Μαρσέιγ, και προβάδισμα πρόκρισης Αθλητικά 22:58, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

18

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν απόλυτα διαβασμένη και ψυχωμένη κόντρα στη Μαρσέιγ και με το γκολ του Μπερνάρ (1-0) πάει για την πρόκριση στη Γαλλία!