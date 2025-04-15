ΝΒΑ: «Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την Ευρωλίγκα»

Όχι να πάρει τη θέση της Ευρωλίγκας, αλλά να δημιουργήσει μια διοργάνωση που θα είναι οικονομικά και εμπορικά πετυχημένη είναι η πρόθεση του ΝΒΑ με την επικείμενη επέκτασή της στην Ευρώπη, όπως εξήγησε ο Μαρκ Τέιτουμ. Ο αναπληρωτής κομισάριος έκανε σαφές πως το υπάρχον μοντέλο δεν είναι βιώσιμο, ενώ αναφέρθηκε στην απουσία μεγάλων αγορών και επαρκών εγκαταστάσεων από την κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.



«Υπάρχει μια ευκαιρία για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη και να κλείσουμε το χάσμα ανάμεσα στην απήχηση του αθλήματος και την εμπορική βιωσιμότητα σε αυτή την αγορά. Δεν είναι στόχος μας να αντικαταστήσουμε την Ευρωλίγκα. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικονομικά βιώσιμη λίγκα που θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ανταγωνισμό στο γήπεδο και θα σέβεται την πλούσια παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πιστεύουμε πως αυτό θα είναι προς όφελος των φιλάθλων και των παικτών στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εδώ και χρόνια έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε όλες τις πλευρές μαζί και παραμένουμε ανοιχτοί σε αυτό», τόνισε.

Παράλληλα έθιξε και το ζήτημα των γηπέδων. «Η έλλειψη παγκόσμιου επιπέδου εγκαταστάσεων μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν μεγάλες αγορές στην Ευρώπη που δεν έχουν τέτοιες υπηρεσίες και εκατομμύρια φίλοι του μπάσκετ που δεν μπορούν να τις απολαύσουν», υπογράμμισε το δεξί χέρι του Άνταμ Σίλβερ στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.