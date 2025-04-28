«Ο Μουρίνιο θ' αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο το περασμένο καλοκαίρι έκανε μεγάλη αίσθηση αποδεχόμενος την πρόταση της Φενέρμπαχτσε να συνεχίσει τη σπουδαία καριέρα του στην Τουρκία, αλλά στο τέλος της σεζόν αναμένεται να φύγει από τη γειτονική χώρα.

Ο 61χρονος Πορτογάλος τεχνικός, εκτός δουλειάς από τότε που απολύθηκε από τη Ρόμα, τον περασμένο Ιανουάριο, αντικατέστησε τον Ισμαϊλ Καρτάλ στον τουρκικό σύλλογο, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο διάσημος κόουτς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τουρκίας δεν δείχνει ευχαριστημένος. Συνεχίζει να ζει σε ξενοδοχείο και η σχετική φημολογία αναφέρει πως μετάνιωσε για την επιλογή του να δουλέψει στην Τουρκία.

Σύμφωνα μάλιστα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» έχει πρόταση για να επιστρέψει το καλοκαίρι στη χώρα του και ν' αναλάβει την εθνική ομάδα στη θέση του Ισπανού ομοσπονδιακού, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει κακές σχέσεις με αρκετούς διεθνείς παίκτες, και να την καθοδηγήσει στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

