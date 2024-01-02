Παναθηναϊκός: Δανεικός στη Χάιντουκ ο Κλεϊνχέισλερ

Στη Χάιντουκ όπως αναμενόταν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λάζλο Κλεϊνχέισλερ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του 29χρονου χαφ στην ομάδα του Σπλιτ, με τον Κλεϊνχέισλερ να επιστρέφει στο κροατικό πρωτάθλημα όπου αγωνίστηκε για μία τετραετία, έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι» από την Όσιγιεκ.

Στη Χάιντουκ θα συναντήσει ξανά, να σημειωθεί, τον Σάρλια. Φέτος ο Κλεϊνχέισλερ είχε μόλις 5 εμφανίσεις και συνολικά 77 λεπτά στον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Λάζλο Κλεϊνχέισλερ στη Χάιντουκ Σπλιτ. Ο Ούγγρος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα της Κροατίας έως τον προσεχή Ιούνιο.

