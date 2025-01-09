Παναθηναϊκός: Από 10 ευρώ τα εισιτήρια για Ολυμπιακό, διαθέσιμα από σήμερα (09/01) το μεσημέρι!

Τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, θα βγουν την Πέμπτη (09/01) στις 2:00 μ.μ. με τον Παναθηναϊκό μάλιστα να ενημερώνει ότι η ελάχιστη τιμή πώλησης θα ξεκινάει από τα 10 ευρώ!



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (15/1, 7.30 μ.μ.) είναι διαθέσιμα στο κοινό από την Πέμπτη 9/1 στις 2 μ.μ..



Η ομάδα μας υπερασπίζεται τον τίτλο της Κυπελλούχου Ελλάδας και χρειάζεται τη βοήθεια του κόσμου μας. Έχοντας ως βασικό μέλημα της τη διευκόλυνση της παρουσίας των φιλάθλων μας στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, η διοίκηση της ομάδας όρισε ελάχιστη τιμή εισιτηρίου τα 10 ευρώ.



Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχουν ως εξής:



ΘΥΡΕΣ TIMH

1/35/3/5/13/15/17/19 10 €

7 & 11 20 €

9 30 €

29 50 €

Ρ1/Ρ2 100 €



Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.



Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.



Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ



NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.



Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.



Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.