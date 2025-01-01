Παναθηναϊκός… 2028: Ο κορμός που έχει φτιάξει για μια τριετία και διαθέτει «όλο το πακέτο»!

«Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει μια από τις πλέον χρησιμοποιημένες λαϊκές παροιμίες.



Μια παροιμία που φρόντισε να εφαρμόσει και ο Παναθηναϊκός, προκειμένου αφενός να ενισχύσει το ρόστερ του, αφετέρου να το… προφυλάξει!

Με γνώμονα σε αμφότερες τις περιπτώσεις τόσο το παρόν όσο και το μέλλον, λοιπόν, η διοίκηση του «τριφυλλιού» φρόντισε είτε να προβεί σε αναβάθμιση της ποιοτικής στάθμης των υπάρχοντων παικτών του.



Είτε να διατηρήσει στην ομάδα κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους, βρέθηκαν στο… στόχαστρο ουκ ολίγων ξένων ομάδων στο πρόσφατο παρελθόν και, δεδομένα, θα συμβεί κάτι ανάλογο και τα επόμενα χρόνια…

Πλέον, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να διαθέτει στις τάξεις του κάποιους ποδοσφαιριστές που διαθέτουν «όλο το πακέτο». Έχουν ποιότητα υψηλού επίπεδου, πολύ μεγάλο κίνητρο και δίψα να διακριθούν, ενώ ταυτόχρονα είναι στην καλύτερη «ποδοσφαιρική ηλικία»!



Ένα γκρουπ παικτών, τόσο Ελλήνων όσο και ξένων, οι οποίοι μπορούν -και πρέπει- να αποτελούν τον «κορμό» του για τα επόμενα τρία, τουλάχιστον χρόνια, έτσι ώστε οι «πράσινοι» να τους αξιοποιήσουν και μέσω των ικανοτήτων τους, να φτάσουν όλοι μαζί στους στόχους.



Βλέπετε κοινό χαρακτηριστικό της πεντάδας για την οποία μιλάμε είναι, εκτός των υπόλοιπων ότι, τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που την απαρτίζουν έχουν χρονική διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.



Πράγμα που, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι εκτός από μια καλή «βάση» για την ομάδα, όλοι τους δυνητικά μπορεί να προσφέρουν και αρκετά λεφτά στα ταμεία της ΠΑΕ, μέσα από ενδεχόμενες πωλήσεις τους!



«Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις», μιας και… πιάσαμε τις παροιμίες, με την μεγάλη μεταπωλητική αξία τους να είναι απόρροια των χρημάτων που δαπανήθηκαν το καλοκαίρι, σε μια συνέχεια της συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται για την επιστροφή στην κορυφή.



Με τον Ρουί Βιτόρια να βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να τους έχει στις «υπηρεσίες» του, έχοντας καταφέρει παράλληλα να πάρει πράγματα από όλους και να δείχνει πως τους υπολογίζει για «βασικούς».



Πάμε, όμως, να δούμε ποιοι είναι οι… fabulous five του Παναθηναϊκού στους οποίους και αναφερόμαστε…

Φώτης Ιωαννίδης

Αποτελεί, πλέον, την… κορωνίδα του ρόστερ του Παναθηναϊκού! Με χρηματιστηριακή αξία στα 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ενδιαφέρον από ουκ ολίγες ομάδες για τα… πόδια του, με την Σαουθάμπτον να είναι διατεθειμένη να δώσει 30 εκατομμύρια και τον Γιάννη Αλαφούζο να την απορρίπτει ασυζητητί.



Το γεγονός ότι από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι και σήμερα, έχει προλάβει να υπογράψει δύο επεκτάσεις, καταδεικνύει τόσο την αξία του Φώτη Ιωαννίδη, όσο και την διάθεση της ομάδας να κρατήσει τον αρχηγό της… για πάντα! Σε πρώτη φάση, θα τον έχει έως το 2028.

Ο διεθνής σέντερ φορ και βραβευμένος back to back καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της σεζόν έχει «ξεμπουκώσει» εσχάτως, σκοράροντας στα παιχνίδια κόντρα σε Νιου Σεντς, Λεβαδειακό και Ντινάμο Μινσκ και δείχνει ότι το νέο έτος θα τον βρει και πάλι «καυτό»!

Τετέ

Ήρθε το καλοκαίρι που μας πέρασε στους Κυπελλούχους Ελλάδας για να κάνει την διαφορά, δημιουργικά και κυρίως εκτελεστικά. Πέντε μήνες και… μια εβδομάδα μετά, ο Τετέ έχει καταφέρει να αποτελεί, ήδη, τον πρώτο σκόρερ τους, μαζί με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, πετυχαίνοντας οκτώ τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις!



Μόνο τυχαία ο βιρτουόζος Βραζιλιάνος δεν αποτέλεσε, άλλωστε, την τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, πίσω μόνο από τους Τζιμπρίλ Σισέ και Μιχάλη Κωνσταντίνου. Με το «πακέτο» που προσφέρει να είναι ακριβό αλλά… πλήρες.



Στα 11 εκατομμύρια ευρώ «κοστολογεί» το Transfermarkt το… 10 το καλό του Παναθηναϊκού, την ώρα που η UEFA φρόντισε να εκθειάσει την απόδοσή του στο ματς με τη Ντινάμο Μινσκ για το Conference League και όλα δείχνουν πως μόνο ανοδική μπορεί να είναι η πορεία του στη συνέχεια…

Φακούντο Πελίστρι

Μεταγραφή από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κάνει καμία ομάδα… κάθε μέρα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ελληνική! Ο Παναθηναϊκός εν προκειμένω «τα έσκασε» και έκανε δικό του τον Φακούντο Πελίστρι, έχοντας για «σύμμαχο» τότε και τον Ντιέγκο Αλόνσο.



Διεθνής με την εθνική Ουρουγουάης, «ενδεκαδάτος» μάλιστα υπό τις οδηγίες του Μαρσέλο Μπιέλσα, έχει προλάβει να καταθέσει τα διαπιστευτήρια του και στα μέρη μας. Το γκολ κόντρα στη Λανς αποτελεί τον… κολοφώνα του, ενώ έχει σημειώσει κι ένα ακόμα στην Ευρώπη, με αντίπαλο την Τσέλσι.

Αν μη τι άλλο, ο Πελίστρι έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, όντας ακόμα στα 23 του αλλά και ο Βενιαμίν της «παρέας», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα του…

Γιώργος Βαγιαννίδης

Γέννημα - θρέμμα «πράσινος», παιδί της Ακαδημίας, σε μια συγκυρία που, σε Παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα ειδικά, ψάχνεις για homegrown players με… το κιάλι!



Αναμφίβολα, τα πλούσια ποδοσφαιρικά προσόντα του Γιώργου Βαγιαννίδη υπερέχουν αυτής. Αλλωστε, είναι εκείνα που. του έδωσαν την ευκαιρία να… ζήσει το όνειρο του εξωτερικού και μάλιστα στην Ίντερ όντας πιτσιρίκι, ακόμα.



Επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του και η πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, που αποτέλεσε και την αφορμή του εν λόγω «πονήματος», δείχνει πως αμφότερες οι πλευρές είναι αποφασισμένες να μακροημερεύσει αυτή η σχέση.



Η περυσινή σεζόν τελείωσε για τον δεξιό μπακ με το γκολ-τίτλου, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Άρη, ενώ από φέτος αποτελεί την πρώτη επιλογή του Βιτόρια για την 11άδα.

Άνταμ Τσέριν

Αν μπορεί να μιλήσει κανείς για… έξυπνη μεταγραφή, «λαβράκι» και άλλα κλισέ, το όνομα του Άνταμ Τσέριν είναι το δίχως άλλο εκείνο που έρχεται πρώτο στο μυαλό, πάντοτε σε συνάρτηση με το «τριφύλλι». Καθώς αποκτήθηκε από τη Νυρεμβέργη έναντι 650.000 ευρώ και έφτασε να κοστίζει τα… δεκαπλάσια!



Ο Σλοβένος κεντρικός χαφ μπορεί να είναι ο μοναδικός «99άρης», είναι όμως και εκείνος που άνοιξε πρώτος χρονικά τον χορό των επεκτάσεων των συμβολαίων, αναφορικά με τους «παίκτες κορμού».

Υπογράφοντας στα τέλη Σεπτέμβρη μια νέα κι ενώ παράλληλα άλλαξε μάνατζερ για να προχωρήσει πιο εύκολα η συγκεκριμένη υπόθεση. Σε μια κίνηση που φανέρωσε την θέλησή του να παραμείνει κάτοικος Αθήνας…



Με τον Τσέριν να αποδεικνύεται σε σταθερά του Παναθηναϊκού από το 2020, φτάνοντας έκτοτε τις 102 εμφανίσεις με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ, με την φανέλα του.

Οι 2+1 «εξαιρέσεις»

Πέραν των προαναφερθέντων, ωστόσο, υπάρχουν και δύο ακόμα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που πληρούν την προϋπόθεση της δέσμευσης με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια.



Αμφότεροι, μάλιστα, συγκαταλέγονται επίσης στους λεγόμενους «βασικούς», κάτι άλλωστε που μαρτυρούν και τα στατιστικά τους, αλλά δεν βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με τους πέντε συμπαίκτες του.

Ο λόγος για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και τον Σβέριρ Ίνγκασον, με τον Πολωνό τερματοφύλακα να μην είναι βέβαια και μεγάλος, όντας 27 ετών, ενώ ο Ισλανδός σέντερ μπακ έχει «πατήσει» τα 31 χρόνια ζωής και ως εκ τούτου φαντάζει πιο πιθανό ο πρώτος να έχει προτάσεις για μεταγραφή στο μέλλον.



Ενώ μια ακόμα περίπτωση που περιγράφει απόλυτα όλα όσα αφορούν στο θέμα μας, είναι αν μη τι άλλο εκείνη του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός μέσος είναι 23 ετών, διεθνής με την χώρα του, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του - και - στην Ελλάδα και αν μη τι άλλο η αξία του στο «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο»… μιλάει από μόνη της.



Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή τουλάχιστον, αγωνίζεται στους Κυπελλούχους Ελλάδας με τη μορφή του δανεισμού από τη Μαρσέιγ έως το καλοκαίρι και με τη ρήτρα αγοράς του να είναι πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

