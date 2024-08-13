Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού ενόψει και της μεγάλης ρεβάνς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Παγκάκης.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού, αναφέρθηκε στις σκέψεις του Ντιέγκο Αλόνσο για την ενδεκάδα, σημειώνοντας ότι ο Ουρουγουανός τεχνικός, δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, διατηρώντας κλειστά τα χαρτιά του, ωστόσο ανέφερε ότι ο Γιώργος Βαγιαννίδης συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει φανέλα βασικού στην αρχική ενδεκάδα, αντί του Κώτσιρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο Αλόνσο έχει δίλλημα για το αν θα ξεκινήσει βασικό τον Φώτη Ιωαννίδη.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι τόσο ο Τετέ, όσο και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, έρθουν από τον πάγκο.

Πρόσθεσε επίσης ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει για την Ολλανδία το πρωί της Τετάρτης στις 09:00, ενώ είναι πολύ πιθανό να κάνει μια προπόνηση το πρωί της Παρασκευής στο Άμστερνταμ, λόγω της επικείμενης πρεμιέρας με τον Asteras Aktor για το πρωτάθλημα.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ο Νίκος Παγκάκης υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εντοπίσει μια πολύ αξιόλογη περίπτωση για τα εξτρέμ, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Άντραζ Σπόραρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.