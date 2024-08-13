Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Ποντένσε

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Σταματέλος.



Ο ρεπόρτερ αναφέρθηκε αρχικά στο χθεσινό (12/08) δημοσίευμα στην Αγγλία, σύμφωνα με το οποίο η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωρά για έναν ακόμη μεσοεπιθετικό, κάνοντας δικό της τον Ραμόν Σόσα και αυτή η εξέλιξη κάνει τους Βρετανούς να συνδέουν τον Ζότα Σίλβα με πιθανή μετακίνηση στον Πειραιά.



Στη συνέχεια στάθηκε στο θέμα Ποντένσε, τονίζοντας πως μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τους Άγγλους να έχουν κάνει πίσω.



Αναφορικά με τον Κώστα Φορτούνη, υπογράμμισε για το ενδεχόμενο να ανοίξει νέος δίαυλος επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό ότι «θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο για να δούμε αν όντως χάλασε οριστικά η μετακίνησή του στην Αλ Χαλίτζ» και πρόσθεσε ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει και άλλη πολύ καλή πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.



Ακούστε αναλυτικά όσα είπε και τι ανέφερε για τα εισιτήρια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.