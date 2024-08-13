Έντουαρντς: «Με τίποτα ξανά σε Παγκόσμιο με την Team USA»

Ξεκάθαρος ως προς τις προθέσεις του για το μέλλον της Team USΑ εμφανίστηκε ο Άντονι Έντουαρντς. Ο σούπερ σταρ της Μινεσότα ήταν μέλος της ομάδας που τερμάτισε τέταρτη πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και φέτος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν θα αγωνιστεί σε καμία άλλη διοργάνωση με τις ΗΠΑ πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ερωτηθείς, συγκεκριμένα, από τους New York Times αν θα έπαιζε σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο, ο «Ant» απάντησε χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης για τη θέση του «Με τίποτα!». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο Έντουαρντς δεν θα είναι διαθέσιμος αρχικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2027 στο Κατάρ.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε 12,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 16,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

