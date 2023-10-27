ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Άδικη και προκλητική απόφαση»

Θέση για την τιμωρία της ομάδας, μετά τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το οποίο διακόπηκε στο 50ο λεπτό λόγω της κροτίδας που έπεσε δίπλα στον Χουάνκαρ, πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν άδικη και προκλητική την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία το «τριφύλλι» παίρνει το ματς με 3-0 σκορ, αφαιρείται από τους Πειραιώτες ένας βαθμός και τους επιβάλλεται τιμωρία της έδρας για δύο αγωνιστικές.

Στον Ολυμπιακό, μάλιστα, υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε αντικειμενικός τραυματισμός, παρότι ο Χουάνκαρ έχει υποστεί διάσειση λαβυρίνθου και μερική απώλεια ακοής, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία».

«Ο Ολυμπιακός θεωρεί άδικη και προκλητική την απόφαση που εκδόθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League το οποίο αποφάσισε να πάρει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι στα χαρτιά χωρίς κανέναν αντικειμενικό τραυματισμό και χωρίς κανένα άλλο πραγματικό γεγονός που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα να καταδείξουμε τις στρεβλώσεις της διαδικασίας και τις ανεπίσημες αλληλογραφίες που έδωσαν πάτημα για αυτή την αλλοίωση του πρωταθλήματος. Φυσικά θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας στην Επιτροπή Εφέσεων», αναφέρουν από την ΠΑΕ.

