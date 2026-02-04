Οριστικά στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Betsson

Τελικά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ λήφθηκε η απόφαση για την αλλαγή της έδρας από το ΟΑΚΑ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πρόκειται για την επιλογή που εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη για τη διεξαγωγή του μεγάλου αυτού αγώνα από τη στιγμή που είχε επιβεβαιωθεί ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο το παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει αλλά όχι με τη δυνατότητα να υποδεχθεί περισσότερες από 20.000 θεατές.

