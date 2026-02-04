Ο Μούσα Σισοκό καλά – καλά δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί στα νέα, πράσινα δεδομένα της καριέρας του και αποκόμισε πρόβλημα που του απαγορεύει να είναι παρών για τον Παναθηναϊκό στον αποψινό, πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Ο Γάλλος χαφ αποκόμισε ενοχλήσεις μετά από χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της ομάδας την Τρίτη και το οίδημα που προκλήθηκε τον αφήνει αναγκαστικά εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ για την πρώτη αναμέτρηση με τον «δικέφαλο του βορρά».

Υποβλήθηκε ήδη σε μαγνητική και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες για να διαπιστωθεί πότε θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.