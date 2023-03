Ολυμπιακός: Τιμά τον Σπανούλη και αποσύρει το Νο7 σε ξεχωριστό event τον Σεπτέμβριο στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα ξεχωριστό event στο ΣΕΦ τον Σεπτέμβριο, με σκοπό να τιμήσει τον Βασίλη Σπανούλη για την προσφορά του και να αποσύρει στον «ουρανό» τη φανέλα με το Νο7

Πλησιάζει η μέρα που περίμεναν εδώ και καιρό οι φίλοι του Ολυμπιακού!

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι σε ένα μοναδικό event που θα γίνει στο ΣΕΦ στις 17/09/2023, θα τιμηθεί ο Βασίλης Σπανούλης και θα αποσυρθεί η φανέλα του με το Νο7!

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«“A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten.” - Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται.Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!

Μείνετε συντονισμένοι...»

