Η αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία με ενοχλήσεις από την προπόνηση της ΑΕΚ σήμαναν συναγερμό στις τάξεις της ομάδας εν όψει της ρεβάνς της Πέμπτης με τη Νόα. Ο φορ από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο πρόλαβε μεν τη θλάση, ωστόσο η συμμετοχή του στο κρίσιμο ματς που έρχεται είναι αμφίβολη και θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη.

Ο Γκαρσία, που φέτος είχε ήδη 5 γκολ και 1 ασίστ στα τέσσερα πρώτα ματς της «Ένωσης», είναι άγνωστο ακόμη αν θα μπει έστω στην αποστολή και αν θα μπορέσει να προσφέρει έστω και για λίγα λεπτά. Άλλωστε αν ο παίκτης είναι στο όριο της θλάσης, ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα ρισκάρει να τον χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που μέχρι τη διακοπή στις αρχές Σεπτεμβρίου υπάρχουν τρία παιχνίδια πρωταθλήματος και-σε περίπτωση πρόκρισης επί της Νόα-άλλα δύο ευρωπαϊκά ματς.

Ο Αργεντινός προπονητής είναι υποχρεωμένος να καταστρώνει εναλλακτικό πλάνο δράσης. Ο Στίβεν Τσούμπερ είναι ο επικρατέστερος για να πάρει τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος φορ μετά την αποχώρηση των Πόνσε και Φαν Βέερτ. Ο Ελβετός, πάντως, δεν έχει πάρει ούτε… λεπτό στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αλλά ούτε και στα φιλικά, αφού ενσωματώθηκε τελευταίος μετά τη συμμετοχή του στο Euro. Πάντως στο παρελθόν έχει παίξει ως επιθετικός και στην ΑΕΚ. Η άλλη επιλογή είναι αυτή του Νόρντιν Άμραμπατ, ενώ στην καριέρα του έχει παίξει ως φορ και ο Έρικ Λαμέλα.

Ο τελευταίος σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως λόγω ποιότητας, εμπειρίας και αγωνιστικής κατάστασης θα βρει θέση στην ενδεκάδα, πιθανότατα πίσω από τον φορ. Από εκεί και πέρα, υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα έχουν θέσει ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά για τη θέση του αριστερού εξτρέμ αντί του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αλλά και ο Ρομπέρτο Περέιρα, που έχει κάποιες πιθανότητες να εκτοπίσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Σίγουροι για την ενδεκάδα πρέπει να θεωρούνται οι Στρακόσα, Ρότα, Χατζισαφί, Βίντα, Μουκουντί, Σιμάνσκι και Ελίασον.

