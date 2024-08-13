Καραλής: «Κλαίω από χαρά κάθε μέρα εδώ και μια εβδομάδα»

Την καλύτερη εβδομάδα της ζωής του πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής, πρώτα με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο επί κοντώ των Ολυμπιακών Αγώνων και εν συνεχεία με την τιμή να είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης του Παρισιού.



«Κλαίω από χαρά κάθε μέρα εδώ και μια εβδομάδα. Δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μένα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη», έγραψε στο Instagram ο «Μανόλο», που χθες επέστρεψε στην Αθήνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.