Πρεμιέρα με το δεξί και χωρίς άγχος για τον Ολυμπιακό στη φετινή Stoiximan GBL!

Οι πρωταθλητές, χωρίς τον Φουρνιέ, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας για λόγους ξεκούρασης, ουσιαστικά δυσκολεύτηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο της εκτός έδρας αναμέτρησής του με το Μαρούσι, βρίσκοντας στη συνέχεια ρυθμό επιθετικά, φτιάχνοντας μεγάλες υπέρ τους διαφορές και παίρνοντας τελικά την άνετη νίκη με 100-81, στο ανακαινισμένο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» για τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος έδειξε έτοιμος να βοηθήσει τη νέα του ομάδα και στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πολυφωνία όσον αφορά το σκοράρισμα, με όλους τους παίκτες της να συνεισφέρουν επιθετικά!

Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 12 πόντους (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντικοί για τους νικητές ήταν επίσης οι Βεζένκοφ (15π), Γουόρντ (14π), Ντόρσεϊ (12π) και Πίτερς (11π). Από την άλλη, για το Μαρούσι ξεχώρισαν Μέικον (20π, 6 ασίστ), Ρέινολντς (15π, 7 ριμπ) και Γουίλιαμς (15π, 8 ριμπ).

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στην εντός έδρας αναμέτρησή του με την Dubai BC (10/10, 21:15), για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ την επόμενη Κυριακή (12/10, 19:00) θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Από την άλλη, το Μαρούσι την ερχόμενη εβδομάδα θα δοκιμαστεί στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα.

