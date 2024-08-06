ΑΕΚ: Μεγά κάζο στην Αρμενία και τώρα τρέχει για την πρόκριση

Στο... μυαλό των κόουτς:



Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με σύστημα 4-4-1-1, τον Στρακόσα στην εστία, τον Κάλενς στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Ρότα στο δεξί και τους Βίντα και Μουκουντί στο κέντρο κέντρο αυτής. Στα χαφ του άξονα δίπλα στον Σιμάνσκι άρχισε ο Πινέδα, με τον Ελίασον στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Γκατσίνοβιτς στην αριστερή. Πίσω από τον Λιβάι διατηρήθηκε ο Λιούμπισιτς.



Από την άλλη, ο Ρουί Μότα επέλεξε το 4-2-3-1 για τη Νόα. Ο Τσαντσάρεβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκονσάλο Σίλβα, Μιλίκοβιτς, Θοράρινσον (πρώην άσος του ΟΦΗ) και Σάντος να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Την τριάδα στα χαφ αποτελούσαν οι Γκάμπος, Σανγκαρέ και Μανβελιάν, ενώ την αντίστοιχη στην επίθεση οι Πινσόν, Αΐας και Φερέιρα.



Το ματς:



Στα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους, καθώς και να προσαρμοστούν στον πολύ δυνατό αέρα. Η «Ένωση» πάντως από το ξεκίνημα άρχισε να πιέζει πολύ ψηλά.



Σιγά-σιγά, άρχισε να απειλεί, με κύριο «όπλο» της, ένα εκ των αγαπημένων της: Τις στατικές φάσεις. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 8', ύστερα από εκτέλεση φάουλ με φάλτσα (αξιοποιώντας και τον άνεμο) από τον Γκατσίνοβιτς, με τον Μουκουντί να πιάνει κεφαλιά προς τα πίσω από την «καρδιά» της περιοχής, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούσαν να βγάλουν συνεργασίες, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία (τους δυσκόλευε και ο άνεμος). Παράλληλα, είχαν κάποιες καλές καλύψεις -με Κάλενς και Μουκουντί- σε επικίνδυνες μπαλιές προς την άμυνά τους.



Για να μπούμε σε ένα «καυτό» τρίλεπτο για τον «δικέφαλο», με πρωταγωνιστή κυρίως τον Λιβάι.



Στο 19' ύστερα από κλέψιμο Λιούμπισιτς, κάθετη του Πινέδα και γύρισμα του Ελίασον, η ΑΕΚ κέρδισε το το κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, ο Λιβάι ζήτησε πέναλτι, δικαιολογημένα όπως φάνηκε στο ριπλέι (υπενθυμίζεται ότι υπάρχει VAR). Ο 26χρονος φορ απείλησε στο 22' με κεφαλιά, κερδίζοντας κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ήρθε στο ίδιο λεπτό και το 0-1: Υπέροχη εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι από τον Γκατσίνοβιτς, ο Λιβάι Γκαρσία -που κέρδισε το κόρνερ- έπιασε καρφωτή κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής (στο δεύτερο δοκάρι), εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του αντίπαλου πορτιέρε και άνοιξε το σκορ!

Ωστόσο, η ΑΕΚ όχι μόνο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το μονέντουμ της, αλλά αντίθετα... χάρισε την ισοφάριση στους γηπεδούχους. Στο 33', λοιπόν, ο Στρακόσα έκανε λάθος πάσα κατά το build up, δίνοντας την μπάλα στον Πινσόν, ο οποίος την πήρε και πλάσαρε εύστοχα από το όριο της μεγάλης περιοχής.



Στα εναπομείναντα λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει στην ισοφάριση, ενώ παρουσίασε και κάποια κενά στη άμυνα, χωρίς όμως να το πληρώσει.

Η Νόα άρχισε με δύο αλλαγές στο δεύτερο μέρος (Αβανεσιάν αντί Κάμπος και Γκρεγκόριο αντί Αΐας), ενώ ο Ματίας Αλμέιδα διατήρησε τους έντεκα με τους οποίους ξεκίνησε.



Η «Ένωση» απείλησε στο 50' με σουτ εκτός περιοχής από τον Λιούμπισιτς, όμως δυσκολευόταν να κάνει το παιχνίδι της. Παράλληλα, στο 56' ο Στρακόσα βγήκε και καθάρισε στην εξέλιξη εκτέλεσης φάουλ της Νόα.



Για να φτάσουμε στην «τρελή» φάση του 67', με γκολ από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον: Γέμισμα του Τσαντσάρεβιτς, η μπάλα γκελάρει μία στο έδαφος εκτός περιοχής, περνά πάνω από τον Στρακόσα και καταλήγει στα δίχτυα. Τρομερά άτυχη στιγμή για τον «δικέφαλο», όπου σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο αέρας. Ένα από τα πιο περίεργα, αλλά και, οκ, εντυπωσιακά γκολ που έχουμε δει.

Εν συνεχεία, ακολούθησε τριπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Περέιρα αντί του Πινέδα, ο Λαμέλα αντί του Λιούμπισιτς και ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς, ενώ εν συνεχεία μπήκαν και οι Χατζισαφί και Άμραμπατ.



Ο Κοϊτά άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες, έχοντας και διπλό σουτ στο 76', ενώ στο 80' ο Στρακόσα μπλόκαρε σε «ψαλιδάκι» του Γκρεγκόριο. Ο πορτιέρε της ΑΕΚ, δε, χρειάστηκε να βάλει κι άλλα «στοπ», εύκολα ή δύσκολα στο 83' και στο 85', με τη συγκέντρωση των παικτών του «δικεφάλου» να έχει χαθεί για τα καλά...



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Νόα (Ρουί Μότα): Τσαντσάρεβιτς – Γκονσάλο Σίλβα, Μιλίκοβιτς, Θοράρινσον, Σάντος (82' Χαμπαρτσουμιγιάν ) – Γκάμπος (46' Αβανεσιάν), Σανγκαρέ, Μανβελιάν – Πινσόν (78' Μουραντιάν), Αΐας (46' Γκρεγκόριο), Φερέιρα (90' Πετροσιάν).



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Κάλενς (72' Χατζισαφί) – Ελίασον (78' Άμραμπατ), Σιμάνσκι, Πινέδα (68' Περέιρα), Γκατσίνοβιτς (68' Κοϊτά)- Λιούμπισιτς (68' Λαμέλα), Γκαρσία.



Διαιτητής: Βισάρ Καστράτι (Κόσοβο)

Α' Βοηθός: Έντμον Ζεκίρι (Κόσοβο)

Β' Βοηθός: Φατμίν Σεκιράκα (Κόσοβο)

4ος διαιτητής: Μέντορ Αγιέτι (Κόσοβο)

VAR (από αυτή τη φάση υπάρχει): Αλμπάν Σάλα (Κόσοβο)

