Οι 75 πόντοι που είχαν συνολικά ο Λίλαρντ (41) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (34), με νέο double-double, δεν έφτασαν στο Μιλγουόκι, το οποίο έχασε και από τους Καβαλίερς στο NBA.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 34 πόντους (15/27 δίποντα, 4/7 βολές), ενώ ήταν «διπλός» με τα 16 ριμπάουντ που μάζεψε. Από εκεί και πέρα, λίγο έλειψε να είναι και «τριπλός», αφού είχε 9 ασίστ, ενώ στη στατιστική του πρόσθεσε 1 κλέψιμο και 5 φάουλ σε 38:52 λεπτά συμμετοχής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.