Η νέα γεμάτη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Καβαλίερς

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς μέσα στο Μιλγουόκι.  

Αντετοκούνμπο

Οι 75 πόντοι που είχαν συνολικά ο Λίλαρντ (41) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (34), με νέο double-double, δεν έφτασαν στο Μιλγουόκι, το οποίο έχασε και από τους Καβαλίερς στο NBA.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 34 πόντους (15/27 δίποντα, 4/7 βολές), ενώ ήταν «διπλός» με τα 16 ριμπάουντ που μάζεψε. Από εκεί και πέρα, λίγο έλειψε να είναι και «τριπλός», αφού είχε 9 ασίστ, ενώ στη στατιστική του πρόσθεσε 1 κλέψιμο και 5 φάουλ σε 38:52 λεπτά συμμετοχής.

