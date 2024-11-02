Αγχώθηκε ο ΠΑΟΚ αλλά έκανε τη... δουλειά στα βόρεια προάστια! Η ομάδα του Μάσιμο Κανσελιέρι νίκησε με σκορ το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη της βελτίωση.

Καπως έτσι, ο «δικέφαλος του βορρά» ανέβηκε στο 3-2 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL, με τους γηπεδούχους, που έχουν 5 σερί ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη συνολικά, να μένουν στο 1-4 μετά το πρώτο ματς πρωταθλήματος με τον Ηλία Ζούρο στην τεχνική ηγεσία.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μεν το προβάδισμα (31-35) αλλά τις δύο ομάδες να είναι αρκετά ανταγωνιστικές. Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο μέρος, όταν οι Θεσσαλονικείς έκαναν επιμέρους σκορ 24-17 στην τρίτη περίοδο και ξέφυγαν με διψήφια διαφορά.

Το Μαρούσι κατέρρευσε και έφτασε να βρίσκεται πίσω με 23 πόντους στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου (53-76). Η ομάδα του Ηλία Ζούρου έδειξε πάντως αντίδραση και προσπάθησε να κάνει μια τελική αντεπίθεση, καταφέρνοντας να μειώσει στον πόντο (80-81) με ένα επιμέρους 27-5 μέσα σε κάτι παραπάνω από τρία λεπτά.

άλιστα, μετά από δύο άστοχες βολές του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Ορφέας Στασινός πρόλαβε να εκτελέσει πίσω από το κέντρο αλλά αστόχησε, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη.

Για τους νικητές, 16 πόντους είχε ο Μπάρτλεϊ, ενώ από 10 μέτρησαν οι Σέντρικ Χέντερσον, Δημήτρης Κατσίβελης και Ρόκι Κρούζερ. Βοήθησαν από τον πάγκο οι Τζέικ Φόρεστερ και Σαβάρ Ρέινολντς με 9 πόντους. Από πλευράς Αμαρουσίου, 17 πόντους μέτρησε ο Σίριλ Λάντζεβαϊν, 14 ο Χάρης Γιαννόπουλος και 12 ο Μίρο Ραντούλιτσα.

Το Μαρούσι θα υποδεχθεί την Τετάρτη (06/11) τη Σαμπάχ για το Europe Cup, ενώ στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα παίξει με τον Άρη στο «Αλεξάνδρειο» (09/11). Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, θα φιλοξενηθεί από την Πόρτο (06/11) στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση, και έπειτα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λαύριο για τη Stoiximan GBL (09/11).

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 31-35, 48-59, 80-81

